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María Guardiola

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, rompe a llorar tras los reproches de los vecinos desalojados por el incendio de Pinofranqueado

María Guardiola escuchó los reproches de los vecinos afectados por el incendio de las Hurdes y terminó llorando.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, rompe a llorar tras los reproches de los vecinos desalojados por el incendio de Pinofranqueado | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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"Escuchar" y trasladar "todo el cariño" y "apoyo". Ese era el objetivo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, cuando este miércoles visitó Caminomorisco, localidad que ha tenido que ser desalojada por el incendio en Pinofranqueado, Cáceres. Durante su visita se han vivido momentos de tensión entre Guardiola y algunos vecinos hasta tal punto que la mandataria acabó llorando. Reprocharon a la presidenta autonómica el abandono de los alcaldes.

"Se da dinero a los pueblos, a las concejalías y ¿dónde va ese dinero?", esa era una de las preguntas que le hicieron a Guardiola mientras otro vecino criticaba que "la presidenta no hace nada, usted tiene una jurisprudencia que no tenemos nosotros" a lo que la presidenta ha contestado: "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde".

En una rueda de prensa posterior, Guardiola aseguraba que entendía la frustración de los vecinos y agradecía la "coordinación de todas las instituciones" en las labores como consecuencia del incendio. "Gracias a todos vosotros y gracias también a la coordinación de todas las instituciones, de todos los organismos y de todas las personas que están trabajando para darles el mejor servicio a los vecinos de Las Hurdes que están sufriendo un incendio bastante trágico".

El fuego ha calcinado ya unas 4.000 hectáreas. Se espera que durante las primeras horas de la mañana las condiciones meteorológicas mejoren y eso ayude en las labores de extinción.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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