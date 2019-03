Los bañistas acuden a la playa de Las Gaviotas pese a la prohibición por desprendimientos

Los ciudadanos y turistas de Santa Cruz de Tenerife no están de acuerdo con la ordenanza municipal que ha cerrado la playa de Las Gaviotas ante el peligro por posibles desprendimientos. De esta forma, han decidido abrir a la fuerza la puerta que impedía el acceso a la playa.



La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia González, ha recordado que el acceso a la playa de Las Gaviotas sigue estando prohibido ante el peligro por posibles desprendimientos.



"Los ciudadanos deben saber que existe un problema en la estabilidad de los taludes próximos a la playa; que tenemos un riesgo real en esa zona, y que, consecuentemente, hemos cerrado el acceso por su propia seguridad", explicó la edil.



Desde el Consistorio se ha querido hacer este recordatorio después de que en los últimos días numerosas personas se hayan saltado esta prohibición, así como las recomendaciones para evitar bajar hasta dicha playa.



"En el ejercicio de nuestra responsabilidad colocamos una valla para impedir el paso, carteles de señalización del peligro, de la propia prohibición, pero varios de estos elementos han sido arrancados por algunos vándalos y eso no se puede consentir porque están poniendo en peligro la vida de mucha gente", detalló González.



"Lo que no podemos hacer es poner a un policía 24 horas en ese punto para hacer respetar la prohibición, por eso rogamos a los ciudadanos que entiendan la importancia del problema y que colaboren para no poner en peligro las vidas de quienes se saltan esta normativa", añadió.

En los últimos días agentes de la Policía Local, ya fueran del servicio de playas como de la propia Unipol, han tenido que bajar hasta la costa para desalojar a personas que, de manera irresponsable, se han saltado la prohibición de paso.



Como primera medida se procederá tanto a la reposición de la señalización del peligro por desprendimientos como de la prohibición de paso; en segundo término se reforzará el servicio de vigilancia por parte de la Policía Local en la zona.



Carmen Delia González ha rogado a los ciudadanos que actúen con responsabilidad en este asunto y no accedan a esta playa porque "el peligro es evidente y lo que puede estar en juego son vidas humanas".