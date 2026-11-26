La Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2 tras el hundimiento del buque 'Med Emre' a 30 millas de Ibiza en la noche de este miércoles 25 de noviembre. El 'Med Emre', que llevaba 17 tripulantes a bordo, es un buque quimiquero de 120 metros de eslora y 17 de manga y fue construido en el año 2019, además opera bajo bandera de Malta y se dedica al transporte de productos químicos. En el momento del hundimiento, realizaba el trayecto entre Algeciras y Barcelona con una carga de 7.000 toneladas de gasóleo.

En el hundimiento, un hombre ha fallecido y que la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el plan nacional de contingencias por contaminación marítima en su nivel dos mientras que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal.

Cuatro de los tripulantes del barco hundido en Ibiza permanecen ingresados por hipotermia o intoxicación en una clínica privada, mientras que otros seis tripulantes del buque quimiquero han sido trasladados a hospitales valencianos, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Qué es el Plan Marítimo Nacional y qué significa activar el nivel 2

Tras el hundimiento del 'Med Emre', la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2, desde las 23:45 horas del 25 de noviembre, para coordinar la respuesta ante el siniestro y evaluar sus posibles consecuencias medioambientales.

Además la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) "como medida preventiva para anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias". No obstante, estas fuentes del Gobierno señalan que "esta no presupone que se haya constatado contaminación en la costa".

El Plan Marítimo Nacional detalla cómo deben proceder las autoridades marítimas españolas ante un episodio de contaminación en el mar o una situación que ponga en peligro el medio marino. El objetivo es organizar y movilizar los medios y recursos necesarios para llevar a cabo una prevención, reducción y combate de posibles daños en el ecosistema marino.

Existen tres niveles, del 0 al 3, dentro del Plan Marítimo Nacional, en función del riesgo del incidente, la vulnerabilidad de la zona afectada o los recursos necesarios.

La cronología del hundimiento

El buque MED EMRE que se ha hundido esta pasada noche a 30 millas de Ibiza comunicó a las 20:36 horas del miércoles 25 de noviembre que tenía una vía de agua y a las 23:00 horas se hundió, según han informado fuentes del Gobierno. Según estas fuentes, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 21:30 horas del 25 de noviembre. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Finalmente, el hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas.

La tripulación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo, con la participación de helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y el mercante Prysmian Monna Lisa, que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente.

De estos, seis de los rescatados fueron trasladados al aeropuerto de Ibiza y dos de ellos necesitaron atención médica. Uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza, según confirmó el 061.

La última hora del hundimiento

El buque 'Med Emre' permanece semihundido a unas 20 millas de Ibiza, según han confirmado este jueves fuentes de la Dirección General de Emergencias. El buque Clara Campoamor y la Guardamar Talía ya están desplegados sobre la zona de operaciones haciendo una evaluación y seguimiento constante de la situación.

El 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas métricas de gasóleo y cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona, se hundió hacia la medianoche de este jueves entre Valencia y Ibiza, a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza.