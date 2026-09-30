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VIDEO: Así se ha quedado un camión semicolgando de un muro al perder los frenos | Antena 3 Noticias

MADRID

VIDEO: Impresionante imagen de un camión colgando de un muro tras perder los frenos

El conductor del camión ha perdido los frenos y se ha chocado contra una valla, por suerte no hay que lamentar heridos. Dos grúas han sido las encargadas de levantar el vehículo.

Manuel Pinardo
Publicado:

Un camión ha perdido los frenos y ha chocado contra una vaya y posteriormente se ha subido encima de un muro de una calle contigua quedándose inclinado e inestable en Villaverde, informa Emergencias Madrid.

En el suceso, ocurrido en la calle Eduardo Barreiros, han actuado siete dotaciones de bomberos de la capital y agentes de Policía Municipal, quienes han empleado drones para observar desde el aire el vehículo siniestrado.

También han necesitado dos grúas para levantar el vehículo tras desplazarse sin control y acabar en un muro semicolgado. Según fuentes policiales, no hay ningún herido y el camión ya ha sido retirado del lugar del suceso.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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