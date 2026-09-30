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MADRID
VIDEO: Impresionante imagen de un camión colgando de un muro tras perder los frenos
El conductor del camión ha perdido los frenos y se ha chocado contra una valla, por suerte no hay que lamentar heridos. Dos grúas han sido las encargadas de levantar el vehículo.
Un camión ha perdido los frenos y ha chocado contra una vaya y posteriormente se ha subido encima de un muro de una calle contigua quedándose inclinado e inestable en Villaverde, informa Emergencias Madrid.
En el suceso, ocurrido en la calle Eduardo Barreiros, han actuado siete dotaciones de bomberos de la capital y agentes de Policía Municipal, quienes han empleado drones para observar desde el aire el vehículo siniestrado.
También han necesitado dos grúas para levantar el vehículo tras desplazarse sin control y acabar en un muro semicolgado. Según fuentes policiales, no hay ningún herido y el camión ya ha sido retirado del lugar del suceso.
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