Nueva agresión sexual en un polígono de Barcelona

Este fin de semana Barcelona fue protagonista de una nueva agresión sexual en un polígono de Sant Adrià del Besòs, según denuncia la víctima. Al parecer, una mujer sufrió una violación el pasado domingo, 27 de septiembre, en el polígono industrial del Sot de este barrio catalán. Los hechos ocurrieron sobre las 06:15 horas, han confirmado los Mossos d'Esquadra.

Según apuntan algunos medios, la víctima pidió ayuda a gritos mientras se encontraba en la calle. Los trabajadores de una de las plantas industriales de la zona, más concretamente de la calle Infris, habrían escuchado los gritos y acudieron en su auxilio.

Al parecer, los empleados se habrían encontrado a la víctima en la calle, malherida, y semidesnuda. Tras hallarla, los trabajadores la refugiaron en el interior de la planta industrial hasta la llegada de los Mossos d'Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que la atendieron.

Según algunos testimonios, la violación habría ocurrido cuando la joven atravesaba las calles del polígono tras salir de la estación de tren de Sant Adrià de Besòs, situada junto a las Tres Chimeneas.

Empresas de la zona piden más presencia policial

Tras lo ocurrido, varias empresas del polígono han solicitado al Ayuntamiento de Sant Adrià un refuerzo de la seguridad y de la presencia policial en la zona, especialmente ante la cantidad de mujeres que trabajan en el área industrial, y se organizan entre ellos para garantizarla.

Para la protección de la intimidad de la víctima, no han trascendido más detalles sobre el caso, aunque fue atendida en un centro hospitalario, donde trataron las heridas que le provocaron los hombres, presuntamente.

Los presuntos agresores todavía no han podido ser detenidos ni ha trascendido su identidad. La investigación, de momento, continúa en marcha y ha quedado en manos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que trabaja para esclarecer los hechos.