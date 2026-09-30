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Trump publica un acuerdo sobre IA con ejecutivos tecnológicos y ordena llamarla "superinteligencia"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se rodea de los magnates tecnológicos para impulsar la autorregulación de la IA y firma una orden ejecutiva para rebautizarla como "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno.

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Blanca Muñoz
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El presidente Donald Trump recibió ayer en la Casa Blanca a los máximos responsables de algunas de las principales empresas estadounidenses de tecnología e inteligencia artificial para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de estos sistemas, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Al término del encuentro, Trump suscribió junto a los dirigentes de seis compañías implicadas en el desarrollo de IA —Sundar Pichai, de Google; Elon Musk, de xAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta, y Jensen Huang, de Nvidia— un acuerdo voluntario para reforzar los mecanismos de seguridad de estos sistemas.

El documento contempla controles internos para supervisar las capacidades y el comportamiento de los modelos, especialmente ante riesgos como los ciberataques, así como evaluaciones de riesgos y auditorías externas.

"Con el tiempo, podría tener sentido convertir estas medidas en leyes o regulaciones. Independientemente de que esto sea obligatorio para las empresas, creemos que implementar estos controles y auditorías es fundamental para garantizar un futuro seguro para todos, y cada una de nuestras empresas se compromete a hacerlo", señaló el acuerdo de la Casa Blanca.

"Las empresas participantes se reunirán periódicamente para establecer normas y mejores prácticas destinadas a mejorar la seguridad de sus sistemas", añadió.

"Superinteligencia"

Asimismo, Trump firmó ayer una orden ejecutiva que establece la sustitución del término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y encarga elaborar una definición oficial para este nuevo concepto.

La medida establece que los departamentos y agencias federales deberán emplear el término "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y dejar de utilizar las expresiones "inteligencia artificial" e "IA".

La orden encomienda además al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología la elaboración de una definición federal de "superinteligencia", así como la identificación de las nuevas medidas ejecutivas que serían necesarias para aplicar el concepto.

La decisión se produce seis semanas antes de las elecciones legislativas, en las que Trump y los republicanos se juegan su ajustada mayoría en el Congreso, y en un contexto de creciente debate sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades y los riesgos asociados a los sistemas de IA más avanzados. Las propias empresas del sector han advertido de la necesidad de reforzar las salvaguardas para acompañar su desarrollo.

Trump, por su parte, se ha opuesto a controles estrictos sobre la industria y ha defendido que Estados Unidos mantenga su liderazgo tecnológico frente a China.

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