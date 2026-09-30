Un hombre apuñala a una mujer en una vivienda de Granada

Un hombre ha apuñalado este miércoles a una mujer en una vivienda del distrito de La Chana, en Granada, en el marco de un hecho violento en el que él también ha resultado herido, según han detallado fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido en torno a la una y media de la tarde en las proximidades del centro del salud de este distrito, cuando el 112 ha recibido el aviso sobre una agresión entre una pareja, según han señalado desde el centro coordinador de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, sin que hasta el momento haya confirmación oficial de que se trate de un caso de violencia de género.

Según adelanta la prensa local, el hombre podría haber apuñalado a la mujer y después se habría autolesionado, resultando ambos heridos; uno de ellos en el cuello.