Efemérides de hoy 1 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock abre fuego contra los asistentes del festival de música “Route 91 Harvest” celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. El tirador, un varón de 64 años, utilizó como “nido” una suite del hotel Mandalay Bay Resort and Casino, desde donde tenía vistas directas al concierto. Paddock rompió la vidriera de la ventana y con sus fusiles semiautomáticos modificados comenzó a disparar indiscriminadamente a aquellos que disfrutaban de la música. El estruendo de las balas generó una confusión inicial en el público. El caos no tardaría en apoderarse de la pista de baile. Paddock asesinó esa noche a 58 personas (cifra elevada posteriormente a 60 por fallecimientos debidos a las secuelas) y dejó aproximadamente 867 heridos (413 por lesiones directas de bala y 454 a causa de las estampidas y el caos generalizado).

La policía localizó la ubicación desde la que provenían los disparos. Subieron hasta la planta 32, pero no pudieron efectuar la detención del criminal. En su lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Stephen Paddock: se había suicidado.

Un 1 de octubre, pero de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular de China. Durante más de veinte años, los nacionalistas y comunistas chinos están envueltos en una guerra civil. Fue durante la Segunda Guerra Sino-japonesa (entre 1937 y 1945) que ambos bandos unieron fuerzas para contener la invasión japonesa, volviendo a los fusiles tras la derrota nipona en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Para 1949, el PCCh controlaba la mayoría del país. Mao convocó a las masas en la plaza de Tiananmén de Pekín, donde proclamó el nacimiento del nuevo Estado. Los nacionalistas huyeron hasta la isla de Taiwán, donde trasladaron la sede de su gobierno: la República de China.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de octubre?

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS.

1931.- En España, el Gobierno republicano aprueba el derecho al voto de las mujeres.

1946.- Terminan los juicios de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi, en los que doce acusados fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1958.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, comienza sus actividades operativas.

1977.- El brasileño Pelé se despide del fútbol en un partido de exhibición en Nueva Jersey entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo por cada equipo.

1982.- Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).

1986.- Neus Soldevilla, conocida como la "dulce Neus", huye de la prisión en la que cumplía condena por inducir a sus hijos al asesinato de su marido, aprovechando un permiso penitenciario.

1988.- Mijaíl Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.

2002.- Comienza en Argentina la apertura parcial del "corralito" de los bancos, que permite la retirada de un máximo de 7.000 pesos.

2024.- Israel inicia una invasión terrestre en Líbano contra objetivos de Hizbulá.

¿Quién nació el 1 de octubre?

1909.- Miquel Batllori, jesuita e historiador español.

1920.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- Jimmy Carter, expresidente de EEUU.

1928.- George Peppard, actor estadounidense.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.

1947.- Francisco Álvarez-Cascos, exministro español.

1956.- Theresa May, ex primera ministra británica.

¿Quién murió el 1 de octubre?

1864.- Juan José Flores, militar venezolano.

1999.- Juan de Arespacochaga, político español y exalcalde de Madrid.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.

2025.- Jane Goodall, científica británica.

¿Qué se celebra el 1 de octubre?

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C.

Horóscopo del 1 de octubre

Los nacidos el 1 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre, se celebra santa Teresa del Niño Jesús.