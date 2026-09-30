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Agresión sexual

Un sacerdote, investigado en Valencia por dos agresiones sexuales contra dos hermanos menores de edad

El Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) detuvo al cura y remitió las diligencias al juzgado que investiga si hay más víctimas.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Isabel Goyanes
Publicado:

Son hermanos, tienen 15 y 17 años y ambos declaran ser víctimas de un sacerdote que conocieron en una parroquia de Valencia de la que eran monaguillos.

Los menores contaron a su madre lo ocurrido en una casa de Castellón durante una comida donde coincidieron con este cura de 40 años que sustituía al párroco titular que se encontraba de baja por enfermedad.

Una de las víctimas explicó que el sacerdote le tocó sus partes íntimas en reiteradas ocasiones, a pesar de sus quejas para que parara, algo que no hizo. Un explícito testimonio que animó a su hermano a confesar que este mismo sacerdote también había abusado de él tiempo atrás.

La madre de los menores tenía amistad y confianza con el párroco, pero tras la confesión de sus hijos sobre la agresión sufrida, la familia se ha animado a destapar lo ocurrido al pensar que puede haber más casos similares.

Esta presunta agresión sexual cometida en mayo está siendo investigada. El cura pidió a los chicos que no contaran nada, dijo que había sido una broma, y que no lo volvería a repetir, pero el caso está ya judicializado tras la diligencias que el grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) aportó a un tribunal de instancia de Valencia. El cura fue detenido el pasado 6 de mayo.

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