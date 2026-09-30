Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

El atunero ‘Monte Arballu’ se hunde en Lanzarote y activa la alerta por contaminación

Según informaba este miércoles el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, finalmente no se trata de un episodio de contaminación marina ya que no se ha vertido gasoil al mar

Hundimiento de un atunero en Lanzarote

Hundimiento de un atunero en Lanzarote Antena 3 Noticias

Publicidad

María Gutiérrez
María Gutiérrez
Publicado:

Un barco pesquero, concretamente el atunero Monte Arballu, se ha hundido este martes en el muelle de cruceros del puerto de Arrecife, en Lanzarote. El barco, que estaba atracado en el muelle de Puerto Naos, presentaba una vía de agua incontrolada que no pudo ser reparada pese a los intentos de Salvamento Marítimo y finalmente terminó en el fondo del mar.

Salvamento Marítimo intervino rápidamente con las salvamares Al Nair y Acrux que desplegaron motobombas para intentar achicar el agua y tratar de sacar a flote el atunero pero ni con cuatro motores pudieron hacerlo, quedando el barco finalmente hundido sin dar resultado las labores de reflotamiento.

Afortunadamente, el hundimiento del pesquero no provocó daños personales, ya que había ninguna persona en su interior en ese momento pero el suceso encendía todas las alarmas sobre un posible episodio de contaminación marítima y por ello, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declaraba la situación de prealerta por episodio de contaminación marina a partir de las 14:00h.

Esto se hace a efectos de seguimiento de la emergencia, coordinación entre las administraciones y organismos intervinientes y disponibilidad preventiva de los recursos que pudieran resultar necesarios. El pesquero tiene un depósito con aproximadamente 10.000 litros de gasoil y se detectó una mancha de combustible de aproximadamente 30 x 15 metros por lo que la Autoridad Portuaria de Las Palmas activó también el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de Emergencia procediendo al despliegue de dos barreras anticontaminación. Capitanía Marítima, por su parte, activaba el Plan Marítimo Nacional (PMN) en fase de Alerta. Afortunadamente la mancha de combustible se encuentra localizada y contenida dentro de las barreras anticontaminación desplegadas.

Intentan sellarlo antes del reflote

Según informaba este miércoles el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, finalmente no se trata de un episodio de contaminación marítima ya que no se ha vertido gasoil al mar porque el que va saliendo del barco está siendo contenido por la barrera y no sale de ella y terminará por evaporarse.

Acerca de la mancha que se apreciaba en el agua, y que encendía todas las alarmas, Espinosa aclara que se debía a la "sentina", el aceite y la suciedad que había debajo del atunero para lo que se han puesto dos barras flotantes para su contención.

Ahora, tendrá que ser una empresa especializada la que se encargue de realizar los trabajos necesarios para sacarlo con una grúa y proceder a la retirada del barco del fondo de la dársena. Dichos trabajos comenzarán después de que los buzos intenten sellar el casco y está descartado que pueda realizarse este miércoles.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya ha enviado un requerimiento al armador del barco para que les comunique el plan de trabajo para el reflote, dándole unos días de plazo. Si no lo sacaran a flote en dicho plazo, sería la Autoridad Portuaria quien actuaría de oficio y reclamaría posteriormente al armador el pago de los costes de los trabajos. El atunero Monte Arballu es uno de los seis que formaban la flota artesanal de cerco de Lanzarote, junto al Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.

El Sindicato de Policia ERNE respalda al agente que abatió a un hombre en Hondarribia y reclama medios intermedios

El Sindicato de Policia ERNE respalda al agente que abatió a un hombre en Hondarribia y reclama medios intermedios

Publicidad

Sociedad

Acampados en Sol

Los propietarios del piso de Maricarmen, Urbagestión, denuncian amenazas de muerte y hackeos tras su desahucio

Hundimiento de un atunero en Lanzarote

El atunero ‘Monte Arballu’ se hunde en Lanzarote y activa la alerta por contaminación

Coche Policía Nacional

Un sacerdote, investigado en Valencia por dos agresiones sexuales contra dos hermanos menores de edad

Pancartas en el bloque de viviendas de los afectados
Desahucios

Diecisiete familias de Málaga podrían perder su vivienda pese a estar al corriente del alquiler: "Aquí no hay humanidad, somos números"

Imagen de la puerta del colegio
Granada

Encuentran larvas de gusano en los platos de arroz de un comedor en un colegio de Granada

Imagen captada en el Rincón del Cielo, cota a 2.300 metros, con el pico Aneto y el Macizo de las Maladetas en el horizonte
Comida rápida

El vídeo viral de un supuesto repartidor subiendo a la cima del Aneto para entregar unas pizzas

En las imágenes se puede apreciar cómo el hombre incluso llega a escalar con la mochila en la espalda.

Autopista de Tenerife
tenerife

Tragedia tras un accidente en una autopista: un hombre muere atropellado al bajarse del coche en Adeje, al sur de Tenerife

El ocupante de un coche que se había accidentado con una motocicleta vio su vida truncada tras quedarse en la mediana y ser atropellado por un turismo.

Dinero ilícito hallado por la Guardia Civil en la A-31

Sorprendido con 100.000 euros sin declarar ocultos en una caja de zapatos en su coche en Albacete

Varias personas durante la acampada en por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Continúa este lunes, 28 de septiembre, la acampada en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para reclamar un nuevo decreto de vivienda --bautizado como 'decreto Maricarmen' en honor a la octogenaria que fue desahuciada el pasado miércoles, 23 de septiembre, en Madrid-- que ofrezca medidas que garanticen el derecho a la vivien...

Última hora de la acampada en Sol: Crece la acampada de la Puerta del Sol y las tiendas de campaña se despliegan hasta las bocas del metro

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto

Publicidad