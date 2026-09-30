El atunero ‘Monte Arballu’ se hunde en Lanzarote y activa la alerta por contaminación

Un barco pesquero, concretamente el atunero Monte Arballu, se ha hundido este martes en el muelle de cruceros del puerto de Arrecife, en Lanzarote. El barco, que estaba atracado en el muelle de Puerto Naos, presentaba una vía de agua incontrolada que no pudo ser reparada pese a los intentos de Salvamento Marítimo y finalmente terminó en el fondo del mar.

Salvamento Marítimo intervino rápidamente con las salvamares Al Nair y Acrux que desplegaron motobombas para intentar achicar el agua y tratar de sacar a flote el atunero pero ni con cuatro motores pudieron hacerlo, quedando el barco finalmente hundido sin dar resultado las labores de reflotamiento.

Afortunadamente, el hundimiento del pesquero no provocó daños personales, ya que había ninguna persona en su interior en ese momento pero el suceso encendía todas las alarmas sobre un posible episodio de contaminación marítima y por ello, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declaraba la situación de prealerta por episodio de contaminación marina a partir de las 14:00h.

Esto se hace a efectos de seguimiento de la emergencia, coordinación entre las administraciones y organismos intervinientes y disponibilidad preventiva de los recursos que pudieran resultar necesarios. El pesquero tiene un depósito con aproximadamente 10.000 litros de gasoil y se detectó una mancha de combustible de aproximadamente 30 x 15 metros por lo que la Autoridad Portuaria de Las Palmas activó también el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de Emergencia procediendo al despliegue de dos barreras anticontaminación. Capitanía Marítima, por su parte, activaba el Plan Marítimo Nacional (PMN) en fase de Alerta. Afortunadamente la mancha de combustible se encuentra localizada y contenida dentro de las barreras anticontaminación desplegadas.

Intentan sellarlo antes del reflote

Según informaba este miércoles el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, finalmente no se trata de un episodio de contaminación marítima ya que no se ha vertido gasoil al mar porque el que va saliendo del barco está siendo contenido por la barrera y no sale de ella y terminará por evaporarse.

Acerca de la mancha que se apreciaba en el agua, y que encendía todas las alarmas, Espinosa aclara que se debía a la "sentina", el aceite y la suciedad que había debajo del atunero para lo que se han puesto dos barras flotantes para su contención.

Ahora, tendrá que ser una empresa especializada la que se encargue de realizar los trabajos necesarios para sacarlo con una grúa y proceder a la retirada del barco del fondo de la dársena. Dichos trabajos comenzarán después de que los buzos intenten sellar el casco y está descartado que pueda realizarse este miércoles.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya ha enviado un requerimiento al armador del barco para que les comunique el plan de trabajo para el reflote, dándole unos días de plazo. Si no lo sacaran a flote en dicho plazo, sería la Autoridad Portuaria quien actuaría de oficio y reclamaría posteriormente al armador el pago de los costes de los trabajos. El atunero Monte Arballu es uno de los seis que formaban la flota artesanal de cerco de Lanzarote, junto al Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.