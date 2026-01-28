Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Una madre fue arrestada en California después de que su hijo de 19 meses se cayera de su camioneta mientras daba una curva en la ciudad de Fullerton al sur del estado.

El incidente fue captado en vídeo y la progenitora, de 35 años, fue detenida bajo sospecha de maltrato infantil, según ha informado la policía de Fullerton en el condado deOrange.

El video muestra cómo la puerta delantera del pasajero se abre cuando la camioneta da un giro a la izquierda en una calle de Fullerton, en el sur de California, y el pequeño cae al asfalto.

La camioneta se detiene bruscamente, lo que obliga al conductor de un sedán, que viajaba detrás, a frenar de golpe y detenerse muy cerca del bebé.

Las imágenes muestran a una mujer que sale de la camioneta rápidamente, recoge al niño y vuelve a su vehículo para seguir su camino.

El vídeo que se viralizó y el testimonio de una persona que presenció el incidente ocurrido el pasado 20 de enero sirvieron a las autoridades para dar con el paradero de la madre.

La policía informó de que el niño de 19 meses fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento relacionado con la caída, pero se espera que se recupere. Las autoridades no aclararon las causas de la caída del pequeño.

