En Asturias siguen activos 21 incendios forestales

Los bomberos asturianos miran al monte con preocupación. A pesar de su intenso trabajo siguen ardiendo hectáreas de terreno que tardarán años en recuperarse. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones se han convertido en los principales enemigos de los servicios de emergencia que ven como en la última semana se ha registrado el mayor número de incendios de las tres últimas décadas en el Principado de Asturias.

"Durante esta semana, tenemos una media de más de 100 incendios todos los días y picos de 65 y 70 incendios a la vez", afirma el bombero Pablo López Treviño.

El fuego localizado en Cangas ded Onís es uno de los últimos en producirse. Está controlado, al igual que otros 21 que siguen activos y que afectan en 15 municipios. "Hay zonas a las que nuestros vehículos no llegan y entonces tenemos que usar los helicópteros. Se reproducen con mucha facilidad y el viento es un factor muy adverso en estos casos"



Algunos de los verdes valles asturianos están siendo pasto de las llamas durante toda la semana, una situación que nadie recuerda haber vivido.

"Tengo 76 años y otra situación como está no he vivido", afirma una vecina de la zona. El índice de riesgo de incendio forestal para hoy es alto y para mañana ascenderá al nivel 5, el máximo, en toda Asturias.