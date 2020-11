Así fue la declaración de Rosario Porto en el juicio sobre el asesinato de Asunta, su hija adoptiva

Este miércoles Rosario Porto ha sido encontrada ahorcada en su celda de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde cumple condena por el asesinato de su hija adoptiva Asunta Basterra.

En la declaración de Porto durante el juicio en 2015 y tras 8 horas de interrogatorio le preguntaron si había matado a su hija, a lo que ella respondió que "no. No maté a mi hija". Y explota al responder a su abogado diciendo en repetidas ocasiones que "no maté a mi hija".

Porto retiraba la vista cuando mostraban las imágenes del cadáver de su hija adoptiva Asunta. Según el fiscal había contradicciones en sus diferentes declaraciones.

Porto también negó en el juicio que su hija Asunta se hubiese quejado de que su padre le había suministrado unos polvos blancos, y afirmó que era complicado que la niña tomase cualquier medicina.

Nunca admitió los hechos

Porto nunca llegó a admitir su participación, ni la de su exmarido, Alfonso Basterra, en el asesinato de la menor Asunta que fue encontrada muerta en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer y que, precisamente, el pasado mes de octubre se incendió causando importantes daños.

En dicho inmuebles es donde, presuntamente, se llevó a cabo el asesinato de la pequeña por medio de una asfixia mecánica y que luego fue trasladada a una pista escondida a poco más de un kilómetro. Donde apareció el cuerpo, cercano a unas cuerdas de color naranja muy similares a las que también se hallaron en el chalet.

Porto expuso hasta tres versiones diferentes en los juicios sobre el caso de Asunta, sobre los pasos que ella y su niña habían dado en la jornada de los hechos.

Activan el protocolo de antisuicidios a Alfonso Basterra

El padre adoptivo de Asunta, Alfonso Basterra, continúa en el penal coruñés de Teixeiro y este mismo año pidió un permiso para salir de prisión después de cumplir una cuarta parte de la condena impuesta, pero Instituciones Penitenciarias se lo denegó.

Tras lo sucedido se ha aplicado el protocolo antisuicidios tras su reacción y quedar "muy impresionado" tras la información sobre Rosario Porto.