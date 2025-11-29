Noticias de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Feijóo quiere ser presidente pero a través de las urnas, el cierre del espacio aéreo de Venezuela, los fallos en los Airbus A320, entre las noticias que marcan la jornada de hoy sábado 29 de noviembre.

Feijóo

El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, rechaza la idea de llegar a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura que durante unas horas ha estado sobre la mesa. El presidente del Partido Popular, que ha clausurado el Segundo Foro de Grandes Ciudades en Burgos, ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación de mañana en Madrid contra un gobierno, que ha calificado de corrupto.

Fallos Airbus A320

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos después de que Airbus avisara a todas las aerolíneas de la necesidad de retirar y revisar los aproximadamente 6.000 aviones A320 que están operativos por posibles fallos en el control de vuelo motivados por la radiación solar.

Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela.

Estafas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización que cometía estafas con el método del 'tocomocho' y la 'estampita' en varias provincias. En la operación han sido detenidas seis personas por delitos de robos con violencia, intimidación y estafa continuada.

