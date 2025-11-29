Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 29 de noviembre de 2025.

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Feijóo quiere ser presidente pero a través de las urnas, el cierre del espacio aéreo de Venezuela, los fallos en los Airbus A320, entre las noticias que marcan la jornada de hoy sábado 29 de noviembre.

Feijóo

El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, rechaza la idea de llegar a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura que durante unas horas ha estado sobre la mesa. El presidente del Partido Popular, que ha clausurado el Segundo Foro de Grandes Ciudades en Burgos, ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación de mañana en Madrid contra un gobierno, que ha calificado de corrupto.

Fallos Airbus A320

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos después de que Airbus avisara a todas las aerolíneas de la necesidad de retirar y revisar los aproximadamente 6.000 aviones A320 que están operativos por posibles fallos en el control de vuelo motivados por la radiación solar.

Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela.

Estafas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización que cometía estafas con el método del 'tocomocho' y la 'estampita' en varias provincias. En la operación han sido detenidas seis personas por delitos de robos con violencia, intimidación y estafa continuada.

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

Encuentran muertas a dos adolescentes en un parque de Jaén

Noticias de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

Detienen a un hombre en el barrio de Salamanca por violar y agredir a su pareja

Un kamikaze choca contra un autobús a la altura de Aiguaviva, en Girona, y se da a la fuga

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita” en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres.

Efemérides

Efemérides de hoy 29 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 29 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Muere una mujer tras caer a un río en una ruta de montaña en los Picos de Europa

El detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años también habría abusado de su pareja

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

