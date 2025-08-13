Muere Abel, voluntario de 35 años, atrapado entre dos lenguas de fuego en el incendio que avanzó de Zamora a León

Los incendios en varios puntos del país están dejando campos devastados, alcanzando zonas pobladas provocando desalojos , heridos y pérdidas humanas. La peor noticia nos llegó el martes con el fallecimiento de un hombre en Tres Cantos al intentar salvar a los 27 caballos de la hípica en la que trabajaba que, lamentablemente, también murieron.

En la jornada de este miércoles, el fuego sigue castigando y autoridades, efectivos y voluntarios colaboran para intentar extinguir el incendio. Castilla y León tiene la situación más complicada, hay focos en casi todas sus provincias.

En particular, León y Zamora son las provincias más azotadas. Un voluntario ha perdido la vida en León mientras trabajaba en las labores de extinción, y hay varios heridos, dos de ellos en la UCI. Se trata de la segunda víctima de los incendios en nuestro país. El hombre, Abel de 35 años y vecino de La Bañeza, colaboraba con el operativo contra el incendio forestal de nivel 2 que comenzó en la localidad zamorana de Molezuelas de Carballeda y que se extendió a la comarca de la Valdería, en León.

Según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el voluntario murió el martes cuando realizaba labores en el municipio leonés de Nogarejas. No solo participaba activamente en las tareas de extinción, sino que incluso había donado una desbrozadora para ayudar en los trabajos. El consejero de la comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que a esta persona se le había asignado una tarea dentro del operativo debido a su compromiso y aportes.

Las llamas lo atraparon

Ocurrió en la carretera LE-125, a la altura del kilómetro 12, cuando dos lenguas de fuego se juntaron, atrapando al voluntario y acabando con su vida. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León confirmó que poco después de las 19:15 horas de ese día se recibió una llamada que alertaba de dos personas con quemaduras. Además del fallecido, un joven de 36 años resultó herido y fue trasladado al hospital de León. Otro herido con quemaduras fue evacuado al centro de salud de La Bañeza.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del voluntario fallecido y deseó una pronta recuperación a las personas heridas en varios incendios de la comunidad. Además, pidió "mucha precaución" y que la población siga en todo momento las indicaciones de las autoridades.

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en 'X' un mensaje lamentado profundamente la muerte del voluntario y enviar "todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros," además de desear fuerza y pronta recuperación a los heridos.

La situación en CyL

En Castilla y León, ya son unas 7.000 personas desalojadas por los fuegos. El emblemático paraje natural de Las Médulas, en León, ha quedado quemado por completo. La Junta ha informado que las pérdidas materiales, tanto públicas como privadas, serán cubiertas de forma "rápida y generosa". Se trabajará en la restauración del medio natural afectado.

El dispositivo desplegado en esta región incluye más de 500 efectivos, una veintena de medios aéreos, 14 bulldozers y 23 autobombas para combatir los incendios. Más de 3.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas en León y Zamora, ya que 24 localidades han sido desalojadas: 16 en León y 8 en Zamora.

