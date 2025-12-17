Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El aumento de la tensión entre EEUU y Venezuela, la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, los avisos por lluvias o el desalojo del B9 en Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025.

Inundaciones en Badalona y Catarroja

Noche en vela en las poblaciones de la catástrofe de la DANA. El Ayuntamiento de Catarroja ha pedido refuerzos al 112. Se vigila al segundo la rambla, la misma que causó la tragedia al desbordarse. Se han cortado túneles y se pide máxima precaución a la población. Badalona, en Barcelona, desbordada también por las fuertes lluvias. Se han inundado centros comerciales, carreteras y bajos.

Desalojo de B9

Esta mañana está previsto el macro desalojo del conocido como B9, un antiguo instituto público que se ha convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Hay cerca de 400 ocupantes. Estamos ante el mayor desalojo de migrantes en España.

Cerdán en el Senado

Máxima expectación también esta mañana en el Senado. Tiene que comparecer Santos Cerdán ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Puede acogerse a su derecho a no declarar.

Tensión en Venezuela

Maduro acusa a Estados Unidos de piratería y pide una gran protesta mundial contra Washington. Todo después de que la Casa Blanca haya ordenado el bloqueo total de los petroleros que entran y salen de Venezuela. Trump asegura que el país está totalmente rodeado por la Armada "más grande jamás reunida".

Obregón y Epstein

Ana Obregón insiste en que su relación con Jeffrey Epstein nada tenía que ver con sus negocios. Pero el diario 'The New York Times' revela que el magnate se enriqueció gracias a la familia Obregón. La actriz asegura en Antena 3 que ella desconocía esos negocios de su familia con Epstein.

Coches de combustión

Bruselas anuncia que permitirá seguir vendiendo coches de combustión después de 2035. Un giro histórico en la política verde de la Unión Europea. Una victoria para países clave como Alemania e Italia, pero que choca con la posición del Gobierno español. Esta medida tiene que ser ahora aprobada, aunque cuenta con suficientes apoyos para salir adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Gritos y gran presencial policial en el desalojo del B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

Agentes en el B9 durante el desalojo

Publicidad

Sociedad

Agentes en el B9 durante el desalojo

Gritos y gran presencial policial en el desalojo del B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

Rescatan a un perro en Majadahonda

El vídeo del complicado rescate de Brownie, un perro de raza tekel atrapado en una alcantarilla a seis metros de profundidad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido un joven de 22 años por la muerte a puñaladas de su madre en Madrid

Noticias de hoy
NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

Díaz Ferrán, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el vaciamiento patrimonial de Marsans
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de diciembre?

Cesta de Navidad en un ataúd
Cesta Navidad

Una funeraria de Ourense sortea una cesta de Navidad en un ataúd: "Se lo pueden llevar para casa"

Arturo Varela, de Funeraria Ourense, es el artífice de esta idea que no deja indiferente a nadie. Además de productos navideños, incluye una TV, una consola, una cafetera y hasta un patinete eléctrico.

Un masajista
Abuso sexual

Detenido un falso masajista en Sevilla por hacer tocamientos a sus clientas sin su consentimiento

El hombre de Isla Mayor coaccionaba a las víctimas para mantener relaciones sentimentales bajo la amenaza de difundir fotografías íntimas.

Aspecto de la N-340 entre Alcanar y Sant Carles de la Ràpita por la DANA

Dimite el alcalde de Alcanar tras las inundaciones: "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático"

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en Barcelona

Buscan a la pequeña Gina de 5 años, desaparecida en Barcelona en un posible caso de sustracción parental

La cadena de oro

Se atraganta con una cadena de oro dentro de un taxi en Barcelona y acaba detenido al descubrirse que era robada

Publicidad