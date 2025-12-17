NOTICIAS DE HOY
Noticias de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
El aumento de la tensión entre EEUU y Venezuela, la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, los avisos por lluvias o el desalojo del B9 en Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025.
Inundaciones en Badalona y Catarroja
Noche en vela en las poblaciones de la catástrofe de la DANA. El Ayuntamiento de Catarroja ha pedido refuerzos al 112. Se vigila al segundo la rambla, la misma que causó la tragedia al desbordarse. Se han cortado túneles y se pide máxima precaución a la población. Badalona, en Barcelona, desbordada también por las fuertes lluvias. Se han inundado centros comerciales, carreteras y bajos.
Desalojo de B9
Esta mañana está previsto el macro desalojo del conocido como B9, un antiguo instituto público que se ha convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Hay cerca de 400 ocupantes. Estamos ante el mayor desalojo de migrantes en España.
Cerdán en el Senado
Máxima expectación también esta mañana en el Senado. Tiene que comparecer Santos Cerdán ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Puede acogerse a su derecho a no declarar.
Tensión en Venezuela
Maduro acusa a Estados Unidos de piratería y pide una gran protesta mundial contra Washington. Todo después de que la Casa Blanca haya ordenado el bloqueo total de los petroleros que entran y salen de Venezuela. Trump asegura que el país está totalmente rodeado por la Armada "más grande jamás reunida".
Obregón y Epstein
Ana Obregón insiste en que su relación con Jeffrey Epstein nada tenía que ver con sus negocios. Pero el diario 'The New York Times' revela que el magnate se enriqueció gracias a la familia Obregón. La actriz asegura en Antena 3 que ella desconocía esos negocios de su familia con Epstein.
Coches de combustión
Bruselas anuncia que permitirá seguir vendiendo coches de combustión después de 2035. Un giro histórico en la política verde de la Unión Europea. Una victoria para países clave como Alemania e Italia, pero que choca con la posición del Gobierno español. Esta medida tiene que ser ahora aprobada, aunque cuenta con suficientes apoyos para salir adelante.
Más Noticias
- Gritos y gran presencial policial en el desalojo del B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña
- El vídeo del complicado rescate de Brownie, un perro de raza tekel atrapado en una alcantarilla a seis metros de profundidad
- Detenido un joven de 22 años por la muerte a puñaladas de su madre en Madrid
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad