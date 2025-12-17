Noticias de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El aumento de la tensión entre EEUU y Venezuela, la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, los avisos por lluvias o el desalojo del B9 en Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025.

Inundaciones en Badalona y Catarroja

Noche en vela en las poblaciones de la catástrofe de la DANA. El Ayuntamiento de Catarroja ha pedido refuerzos al 112. Se vigila al segundo la rambla, la misma que causó la tragedia al desbordarse. Se han cortado túneles y se pide máxima precaución a la población. Badalona, en Barcelona, desbordada también por las fuertes lluvias. Se han inundado centros comerciales, carreteras y bajos.

Desalojo de B9

Esta mañana está previsto el macro desalojo del conocido como B9, un antiguo instituto público que se ha convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Hay cerca de 400 ocupantes. Estamos ante el mayor desalojo de migrantes en España.

Cerdán en el Senado

Máxima expectación también esta mañana en el Senado. Tiene que comparecer Santos Cerdán ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Puede acogerse a su derecho a no declarar.

Tensión en Venezuela

Maduro acusa a Estados Unidos de piratería y pide una gran protesta mundial contra Washington. Todo después de que la Casa Blanca haya ordenado el bloqueo total de los petroleros que entran y salen de Venezuela. Trump asegura que el país está totalmente rodeado por la Armada "más grande jamás reunida".

Obregón y Epstein

Ana Obregón insiste en que su relación con Jeffrey Epstein nada tenía que ver con sus negocios. Pero el diario 'The New York Times' revela que el magnate se enriqueció gracias a la familia Obregón. La actriz asegura en Antena 3 que ella desconocía esos negocios de su familia con Epstein.

Coches de combustión

Bruselas anuncia que permitirá seguir vendiendo coches de combustión después de 2035. Un giro histórico en la política verde de la Unión Europea. Una victoria para países clave como Alemania e Italia, pero que choca con la posición del Gobierno español. Esta medida tiene que ser ahora aprobada, aunque cuenta con suficientes apoyos para salir adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.