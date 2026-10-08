Andalucía
El asesinato del cirujano de Marbella no estaría vinculado al crimen organizado
Los investigadores barajan la hipótesis de que podría tratarse de alguien que no estuvo conforme con el resultado de alguna intervención quirúrgica
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La Policía Nacional ha descartado que el asesinato a tiros, este miércoles en Marbella (Málaga), de Alexander Aslani, un cirujano de 57 años, esté vinculado al crimen organizado. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que la principal hipótesis que barajan los agentes es que podría tratarse de alguien que no estuvo conforme con el resultado de alguna intervención quirúrgica.
Lo ejecutaron tras dispararle varias veces en la cabeza, a plena luz del día, en su clínica. “Su asesinato no está vinculado al crimen organizado”, han insistido los investigadores, que han considerado que algún sicario presuntamente fue el encargado de ejecutar el crimen.
Tiros a bocajarro en su despacho
Ocurría a plena luz del día, poco antes de las seis de la tarde, en su clínica de cirugía estética de Marbella (Málaga). El autor de los disparos vestía de negro y ocultaba completamente su rostro, con casco y capucha. Entró directamente en su despacho, donde se encontraba la víctima acompañada, según fuentes policiales, y le disparaba a bocajarro en la cabeza.
Después, el autor salía huyendo en una motocicleta que había dejado aparcada en la puerta. Lo hacía por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340. Un cómplice lo escoltaba a gran velocidad con un turismo negro de alta cilindrada.
Sin detenciones
A pesar de la rápida actuación por parte de Policía Nacional y Local no se conseguía seguir la pista de los autores del crimen. Cuando llegaron los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar la vida del cirujano que ya había fallecido, a consecuencia de los disparos. La investigación está abierta y, de momento, no se han practicado detenciones.
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