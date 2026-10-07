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Muere un cirujano de 57 años tras recibir varios disparos en la cabeza en su clínica de Marbella

Los sanitarios intentaron estabilizar a la víctima sin éxito y la Policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Un cirujano de 57 años ha muerto este miércoles, después de recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica de Marbella, donde trabajaba. Los hechos se han producido alrededor de las 18:00 horas y la Policía ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Según han informado fuentes policiales, la víctima ha recibido varios impactos de bala en la cabeza. Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios para atender al hombre e intentar estabilizarlo. Aunque no han podido salvar su vida y el hombre ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas. El suceso ha ocurrido poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en la urbanización Real Panorama de dicha localidad malagueña, cuando el agresor ha entrado en las instalaciones y ha disparado al cirujano.

La Policía investiga lo ocurrido

Tras el suceso, la Policía ha puesto en marcha una investigación para tratar de reconstruir lo ocurrido y esclarecer las circunstancias en las que se han producido los disparos.

Por el momento, las fuentes policiales no han informado de detenciones relacionadas con el suceso. La investigación continúa abierta.

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