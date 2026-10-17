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Efemérides de hoy 17 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 17 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 17 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

Efemérides de hoy 17 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 17 de octubre de 2018, Canadá legaliza el consumo, posesión y cultivo de cannabis, convirtiéndose en el primer país industrializado miembro del G7 en despenalizar la explotación de la marihuana para usos recreativos. Con la regularización del estado de la droga también establecieron distintas limitaciones: no se podían portar más de 30 gramos de cannabis seco, se podían tener hasta cuatro plantas por vivienda y los comestibles no serían autorizados hasta octubre de 2016. Además, el gobierno de Justin Trudeum, anunció la política de indultos para todos aquellos ciudadanos que tuvieran antecedentes penales por posesión de 30 gramos o menos de marihuana.

Un 17 de octubre, pero de 1888, Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico, el primer intento de registrar un invento capaz de grabar y reproducir imágenes en movimiento. Tras su éxito con el fonógrafo de audio, Edison trató de reclamar la propiedad intelectual del campo visual antes que sus competidores. En su taller, su asistente, William Kennedy Dickson, desarrolló y diseñó el dispositivo. Aunque la idea original de usar un cilindro envuelto en material fotográfico que giraba bajo una lente acabó siendo descartada, este fue el primer paso que impulsó la creación de la tecnología cinematográfica moderna.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de octubre?

1755.- Fernando VI ordena crear el Real Fundación del Jardín Botánico de Madrid.

1771.- Apertura del museo de Ciencias Naturales de Madrid con el título de Real Gabinete de Historia Natural.

1899.- Comienza en Colombia la guerra civil llamada de los 'Mil Días', que termina el 21 de noviembre de 1902.

1919.- Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.

1933.- Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1952.- Se funda la Universidad de Navarra.

1977.- Entrada en vigor de la Ley de Amnistía en España.

1981.- Primer campeonato mundial para el piloto brasileño Nelson Piquet.

1988.- Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.

1991.- Tres bombas de ETA en Madrid causan la muerte del teniente Francisco Carballar Muñoz, y graves heridas a varias personas, entre ellas a una funcionaria del servicio del DNI y a su hija, Irene Villa.

2014.- La RAE incluye por primera vez el término 'hacker'.

¿Quién nació el 17 de octubre?

1850.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1909.- Leopoldo Panero, poeta español.

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1944.- Ángel Cristo, domador y empresario circense.

1949.- Alicia Tomás, actriz y torera española.

1978.- Pablo Iglesias Turrión, profesor y político español.

¿Quién murió el 17 de octubre?

1757.- René Reaumur, físico francés.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2016.- Elena Santonja, presentadora, pintora y actriz española.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2024.- Mitzi Gaynor, actriz estadounidense.

2025.- Tomiichi Murayama, ex primer ministro japonés.

¿Qué se celebra el 17 de octubre?

Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Horóscopo del 17 de octubre

Los nacidos el 17 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre, se celebra san Dulcidio de Agen.

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