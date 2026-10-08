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Detienen a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato del cirujano plástico en Marbella

El médico fue asesinado a tiros en la clínica en la que trabajaba.

El lugar de los hechos

El lugar de los hechos EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato a tiros de un cirujano plástico en Marbella. El médico recibió varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba.

El suceso ocurrió este lunes poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edifico Panorama de la localidad malagueña, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano. El tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la clínica en moto.

Una vez aparcó el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraban el médico y su pareja, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le habría disparado en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor salió de la clínica muy rápido, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la N-340. Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de que pueda tratarse de un cliente descontento.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de los hechos.

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