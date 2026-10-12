Tragedia familiar en Pensilvania: Un hombre mata a tiros a su hija embarazada, a sus dos nietos y a otros cinco familiares antes de suicidarse

Un hombre de 45 años mató a ocho miembros de su familia y a una amiga de esta en un tiroteo ocurrido el viernes por la tarde en Erie, Pensilvania (Estados Unidos). Entre las víctimas se encuentran su hija, Angelina Stone, embarazada y a pocos días de dar a luz, y sus dos hijos pequeños, de cinco y casi dos años. El presunto autor de los disparos se suicidó después de cometer la masacre.

Según informaron las autoridades a medios locales, el hombre inició el tiroteo en el interior de la vivienda familiar. Posteriormente, salió al exterior y disparó contra dos mujeres, de 51 y 37 años, que habían acudido al domicilio. Ambas fallecieron. Después, regresó al interior de la casa, donde se quitó la vida con un disparo.

Entre las víctimas mortales se encontraba Angelina Stone, que esperaba a su tercer hijo, al que había decidido llamar Kyrie y cuyo nacimiento estaba previsto para el miércoles. Sus otros dos hijos, Isiah, de cinco años, y Amari'anna, de casi dos, también murieron en el tiroteo.

El padre de uno de los menores fallecidos, Juicesiyah Alexander Ezekiel, confirmó a Erie News Now que el presunto autor era el padre de su expareja. "Era mi bebé y él simplemente se la llevó", lamentó al recordar a su hija Amari'anna.

"Son todos niños preciosos y, desde luego, no merecían lo que les pasó", declaró Lisa Simmers, hermana de Ezekiel, al mismo medio.

La investigación continúa abierta

La Policía de Erie todavía no ha facilitado la identidad completa del presunto autor ni ha establecido un posible móvil del crimen. Las autoridades explicaron el domingo que estaban reteniendo las identidades de las víctimas mientras se notificaba a sus familiares.

Los investigadores están revisando los registros telefónicos de las personas fallecidas para tratar de esclarecer qué desencadenó el tiroteo. Además, han señalado que los problemas de salud mental podrían haber influido en lo sucedido, aunque por el momento no han confirmado esta hipótesis.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17.00 horas del viernes en una vivienda situada en Perry Road, en el este de Erie. Según la reconstrucción policial, las grabaciones de vídeo y audio permitieron determinar que se habían producido disparos en el interior de la casa antes de que dos mujeres, visiblemente alteradas, comenzaran a llamar a la puerta.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de ambas mujeres en el exterior. Tras desplegar un dron y un robot durante la intervención, entraron en la vivienda y localizaron los cuerpos de los menores en la planta baja, además de otras víctimas en la escalera y en las plantas superiores. El presunto autor fue encontrado muerto en la parte superior de la casa.

"Fue horrible. Fue la peor escena que he presenciado jamás", declaró el jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, durante una rueda de prensa.

Candice Delange, una vecina de la zona, relató que su hijo escuchó el primer disparo y que, poco después, comenzaron a oír los gritos y nuevas detonaciones. La experiencia, explicó, fue aterradora.

Campaña para ayudar a las familias

La tragedia ha provocado una fuerte conmoción en la comunidad. Una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a los familiares de Angelina Stone había conseguido reunir cerca de 24.000 dólares hasta el domingo. La iniciativa recuerda el dolor de los allegados, que ahora deben afrontar los gastos funerarios de las víctimas.

Además, se ha puesto en marcha otra campaña para ayudar a Lora Roberts, identificada por sus allegados como una de las fallecidas. Sus organizadoras la describieron como "una madre cariñosa de cinco hijos, una prometida devota, una hija muy querida, un miembro de la familia y una amiga para muchos".

El sábado por la noche, vecinos y familiares se congregaron frente a la vivienda para celebrar una vigilia con velas. Los asistentes dejaron globos y peluches en memoria de las víctimas.

La conmoción también se ha extendido entre los familiares que intentan explicar lo ocurrido a los menores que han perdido a sus seres queridos. "¿Cómo vuelves a casa y les dices a tus hijos: "Oye, tu mamá, tus hermanos, tus tíos y todos los demás acaban de ser asesinados por tu abuelo"?", lamentó Lisa Simmers.