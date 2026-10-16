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Condenado a otros 19 años de prisión el 'asesino de homosexuales' de Bilbao por matar a un hombre al que conoció en una aplicación de citas

La Audiencia de Vizcaya considera probado que el acusado acudió al domicilio de la víctima con la intención de matarla y robarle. Nelson D.M.B. acumula ya cinco condenas por homicidio, una de ellas en grado de tentativa.

Condenado a otros 19 años de prisión el autor de cinco crímenes de homosexuales en Bilbao

Condenado a otros 19 años de prisión el autor de cinco crímenes de homosexuales en Bilbao EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Nueva condena para el conocido como 'asesino de homosexuales' de Bilbao despues de que la Audiencia de Vizcaya haya impuesto otros 19 años de cárcel a Nelson D.M.B. por la muerte de un hombre al que había conocido a través de una aplicación de citas para homosexuales. Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2021 en la capital vizcaína.

Con esta sentencia, el acusado acumula cinco condenas por homicidio, una de ellas en grado de tentativa, relacionadas con ataques a hombres con los que contactaba mediante este tipo de plataformas.

Quedó con la víctima para mantener relaciones sexuales

Según recoge la resolución judicial, el condenado consiguió acceder a la vivienda del hombre después de concertar un supuesto encuentro sexual. Sin embargo, el tribunal considera acreditado que su objetivo era matarlo y hacerse con sus pertenencias. La sentencia señala que actuó "dentro de un contexto de discriminación, donde el acusado seleccionó y cometió el ataque contra la víctima movido por un perjuicio contra su orientación sexual homosexual". Una vez en el domicilio, provocó a la víctima una insuficiencia respiratoria que terminó causándole la muerte, aunque no se ha podido establecer el procedimiento utilizado.

Tras el crimen, realizó transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima a la suya y sustrajo diferentes objetos que posteriormente vendió. El valor total de lo robado y de las operaciones fraudulentas asciende a 1.309 euros.

Una sentencia firme tras alcanzar un acuerdo

La condena se ha dictado este viernes durante una vista celebrada a puerta cerrada, en la que Nelson D.M.B. ha aceptado el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones, la defensa y la Fiscalía. Todas las partes han renunciado a recurrir, por lo que la sentencia ya es firme.

La Audiencia le impone 13 años de prisión por homicidio, cuatro años y tres meses por robo con violencia en casa habitada y un año y nueve meses por estafa mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria. El tribunal también ha aplicado la agravante de discriminación por orientación sexual en los tres delitos y la de reincidencia en el caso de la estafa.

Indemnización a los familiares de la víctima

Además de las penas de prisión, el condenado deberá pagar 15.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima por los daños morales sufridos, lo que supone un total de 120.000 euros. También tendrá que abonar otros 1.309 euros a los herederos por el dinero y los bienes obtenidos de forma ilícita.

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