Condenado a otros 19 años de prisión el 'asesino de homosexuales' de Bilbao por matar a un hombre al que conoció en una aplicación de citas

Nueva condena para el conocido como 'asesino de homosexuales' de Bilbao despues de que la Audiencia de Vizcaya haya impuesto otros 19 años de cárcel a Nelson D.M.B. por la muerte de un hombre al que había conocido a través de una aplicación de citas para homosexuales. Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2021 en la capital vizcaína.

Con esta sentencia, el acusado acumula cinco condenas por homicidio, una de ellas en grado de tentativa, relacionadas con ataques a hombres con los que contactaba mediante este tipo de plataformas.

Quedó con la víctima para mantener relaciones sexuales

Según recoge la resolución judicial, el condenado consiguió acceder a la vivienda del hombre después de concertar un supuesto encuentro sexual. Sin embargo, el tribunal considera acreditado que su objetivo era matarlo y hacerse con sus pertenencias. La sentencia señala que actuó "dentro de un contexto de discriminación, donde el acusado seleccionó y cometió el ataque contra la víctima movido por un perjuicio contra su orientación sexual homosexual". Una vez en el domicilio, provocó a la víctima una insuficiencia respiratoria que terminó causándole la muerte, aunque no se ha podido establecer el procedimiento utilizado.

Tras el crimen, realizó transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima a la suya y sustrajo diferentes objetos que posteriormente vendió. El valor total de lo robado y de las operaciones fraudulentas asciende a 1.309 euros.

Una sentencia firme tras alcanzar un acuerdo

La condena se ha dictado este viernes durante una vista celebrada a puerta cerrada, en la que Nelson D.M.B. ha aceptado el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones, la defensa y la Fiscalía. Todas las partes han renunciado a recurrir, por lo que la sentencia ya es firme.

La Audiencia le impone 13 años de prisión por homicidio, cuatro años y tres meses por robo con violencia en casa habitada y un año y nueve meses por estafa mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria. El tribunal también ha aplicado la agravante de discriminación por orientación sexual en los tres delitos y la de reincidencia en el caso de la estafa.

Indemnización a los familiares de la víctima

Además de las penas de prisión, el condenado deberá pagar 15.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima por los daños morales sufridos, lo que supone un total de 120.000 euros. También tendrá que abonar otros 1.309 euros a los herederos por el dinero y los bienes obtenidos de forma ilícita.