Con 34 grados y en chanclas, pero comprando árboles de Navidad: ¿se adelantan cada vez más las fiestas?

Todavía hace calor, Halloween ni siquiera ha llegado y los turrones ya están en los estantes. Los árboles, las luces y los adornos empiezan a ocupar su sitio en las tiendas mientras muchos siguen pensando en la playa. Una mezcla de temporadas que deja imágenes curiosas: clientes en manga corta y chanclas mientras llenan sus carros de decoración navideña.

Y, un año más, vuelve la pregunta: ¿nos puede la ilusión por la Navidad o estamos adelantando demasiado el calendario?

Entre los clientes hay opiniones para todos los gustos. “A mí me da un poco de agobio ver los turrones con el calor”, reconoce una compradora. Otro cree que estas costumbres llegan demasiado pronto: “Para España sí, es muy temprano”. De hecho, todavía no ha comprado nada.

En el otro lado están quienes prefieren adelantarse y elegir sin prisas. “Me parece muy bien porque así tenemos más tiempo para ir escogiendo”, comenta otra consumidora. Y los comercios parecen haber tomado nota: cada vez es más habitual encontrar productos navideños cuando aún queda tiempo para las fiestas.

En Plasticosur, la exposición navideña abrió el pasado 26 de septiembre, con colas desde primera hora y temperaturas de unos 40 grados. “A las nueve de la mañana ya había cola fuera, justamente cuando abrimos”, explica Olga Dazza, responsable de compras, en declaraciones a Antena 3 Noticias. La imagen era curiosa: clientes en chanclas, pantalón corto y camiseta llenando sus carros de árboles y adornos navideños. “Era un poquito extraño, pero a la vez bonito”, recuerda.

La fecha de apertura también ha cambiado con los años. Antes, la exposición se inauguraba a mediados o finales de octubre, incluso a principios de noviembre. Ahora, según cuenta la responsable, son los propios compradores quienes piden adelantarla. “A petición del cliente, que es el que manda, hay que abrir la Navidad antes”, señala.

Y la demanda se nota: en octubre, algunos artículos ya están agotados, aunque la mercancía sigue llegando para reponer las existencias. Entre los productos más solicitados destacan las piezas decorativas de gran tamaño, que no solo compran particulares, sino también hoteles, restaurantes y ayuntamientos para vestir sus espacios de Navidad.

Entre quienes ya están pensando en los regalos y quienes todavía apuran los días de calor, la Navidad vuelve a ganar terreno en las tiendas. Los turrones conviven con las temperaturas veraniegas y los árboles empiezan a salir de sus cajas antes de que llegue diciembre. La campaña ya está en marcha, pero el debate sigue abierto: ¿es ilusión por la Navidad o cada vez nos cuesta más esperar a que llegue su momento?