Ascienden a tres los muertos en el incendio de Los Realejos, Tenerife

Dos personas fallecidas por el incendio de Los Realejos, en Tenerife, elevan a tres los muertos sobre esta catástrofe. Ambas se encontraban ingresadas, junto a una tercera, en estado crítico por el incendio del edificio. Este domingo, fuentes sanitarias han informado de su fallecimiento como consecuencia de intoxicación por humo.

El incendio se declaró el sábado, 18 de abril, a las 03.29 horas, en un edificio de tres plantas de la calle Los Bancales. Una mujer de 60 años murió intoxicada por el humo, y otras siete personas resultaron afectadas por la humareda. De las siete personas evacuadas a centros hospitalarios, tres de ellas mostraban estado crítico y dos fallecierontiempo después, informaron fuentes de la Consejería de Sanidad. Los fallecidos fueron un varón de 65 años y una mujer de 70.

Estado crítico por la inhalación de humo

La mujer de 60 años permanece ingresada en el Hospital Universitario de Canarias en estado crítico. El incendio provocó la evacuación de más de 30 vecinos de la vivienda. Varios se encontraban en las escaleras y el patio y les afectó la inhalación de humo. Las tres personas evacuadas con carácter grave estaban en parada cardiorrespiratoria, debido a la intoxicación por el humo y fueron recuperadas con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas por los profesionales del Servicio de Urgencias Canario, antes de ser trasladados al hospital.

Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife lograron extinguir las llamas. El fuego se inició en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial, afectando a casas anexas y a los pisos superiores.

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