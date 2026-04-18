Muere una mujer de 60 años y siete personas resultan intoxicadas en el incendio de un edificio en Los Realejos, Tenerife

Una mujer de 60 años ha muerto en la madrugada de este sábado como consecuencia de la inhalación de humo en el incendio de un edificio de tres plantas en el barrio de ElToscal, en el municipio tinerfeño de Los Realejos, según han informado el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El fuego se declaró a las 03:29 horas en un inmueble situado en la calle Los Bancales y obligó a evacuar a más de 30 vecinos. Varios de ellos se encontraban en las escaleras y en el patio interior del edificio en el momento del incendio, donde resultaron afectados por la intensa humareda generada por las llamas.

Además de la víctima mortal, otras siete personas sufrieron intoxicación por inhalación de humo, de las cuales tres fueron evacuadas en estado crítico tras presentar parada cardiorrespiratoria. Entre ellas se encontraba otra mujer de 60 años, trasladada al Hospital Universitario de Canarias; un hombre de 65 años, evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; y una mujer de aproximadamente 70 años, también ingresada en este último centro hospitalario.

Los otros cuatro heridos presentaban un estado moderado. Se trata de un hombre de 48 años con intoxicación por humo y un traumatismo en una extremidad inferior, así como de otros tres varones de 71, 69 y 69 años respectivamente, todos ellos afectados por la inhalación de humo. Los cuatro fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue para su valoración y tratamiento.

Según las primeras informaciones, el incendio se originó en el interior de una vivienda situada en la primera planta del edificio. Las llamas se propagaron rápidamente por la fachada exterior del inmueble, alcanzando viviendas anexas y afectando también a los pisos superiores, lo que incrementó la carga de humo en el conjunto del bloque residencial.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, procedentes de los parques de La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, que lograron controlar y extinguir el incendio tras varias horas de intervención.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó varias ambulancias de soporte vital básico, que junto a un equipo de Atención Primaria atendieron a los afectados en el lugar. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer de 60 años y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, a las tres personas que se encontraban en parada cardiorrespiratoria, logrando finalmente recuperarlas antes de su traslado en estado crítico a centros hospitalarios.

Asimismo, el SUC movilizó al equipo de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para prestar apoyo a los afectados y familiares ante la gravedad de los hechos.

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