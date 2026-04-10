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Al menos un muerto y 14 heridos en un accidente de autobús en La Gomera

Los servicios de emergencias han acudido al lugar.

Accidente de autobús en La Gomera

Al menos un muerto y 14 heridos en un accidente de autobús en La Gomera | 112

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Luis Alcantud
Publicado:

Al menos una persona ha muerto y 14 personas han resultado heridas en un accidente de autobús este viernes en La Gomera. Así lo ha confirmado Antena 3 Noticias. El vehículo se precipitó por la ladera de un barranco en la carretera GM-2, cerca de San Sebastián de La Gomera.

El siniestro se ha producido en torno a las 13:15 horas, cuando el vehículo, una guagua turística, ha perdido la trayectoria por causas que todavía se investigan y ha terminado precipitándose por una ladera, donde ha quedado volcado.

Evacuación en condiciones complejas

La magnitud del impacto ha provocado daños en la estructura del autobús, lo que ha dificultado la evacuación de los ocupantes. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, varios pasajeros han tenido que abandonar el vehículo por vías alternativas.

Algunos han salido por la escotilla de emergencia situada en el techo, mientras que otros han roto las ventanas laterales o han utilizado la zona del conductor para poder abandonar el interior. Uno de los laterales del autobús ha quedado bloqueado contra el terreno, lo que ha impedido el uso de las puertas habituales.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó un dispositivo de intervención con recursos sanitarios y de rescate. Hasta el lugar se desplazaron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, incluidas unidades de soporte vital avanzado, además de un helicóptero medicalizado y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento.

Los equipos de emergencia han trabajado en la atención de los heridos en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado a centros hospitalarios. El balance provisional indica que, junto al fallecido, tres personas presentan heridas graves y otras once lesiones de carácter moderado.

El suceso ha generado impacto en la isla, al tratarse de un transporte destinado a uso turístico.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

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