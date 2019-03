Arranca la selectividad con el examen de 4.000 personas en Asturias

Para evitar quedarnos en blanco en el último momento, ahí van unos consejos de un experto en memoria : "Nos va a servir, por ejemplo, lo que son los acrónimos, canciones, rimas, por ejemplo, cuando éramos pequeñitos nos aprendíamos la table de multiplicar cantando, por ejemplo, eso nos va a servir, palabras clave... Cuando estudiamos vamos repitiendo una cosa para consolidarla y luego poderla recordar o evocar cuando nosotros queramos".

El neurólogo Ambrosio Miralles no recomienda los remedios caseros para mantenerse despiertos: "El principal remedio es la fuerza de voluntad de cada uno, el tesón, la organización para sacar el máximo rendimiento. Los rabos de pasa no valen para nada, vitaminas especiales, si no es una persona que tenga mucho déficit de vitaminas, no son necesarias. hay que tener una adecuada alimentación, una dieta mediterránea, es muy útil el intercalar períodos de descanso. El sueño es muy importante, llevar un hábito de sueño."

Los estudiantes del Principado de Asturias son los primeros de España en enfrentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) cuya convocatoria 2012 arranca esta semana en distintas provincias españolas con una duración de entre tres y cuatro días y un examen que consta de dos fases, una obligatoria y otra para subir nota.

Así, en Asturias las pruebas arrancan el 4 de junio y durarán tres días, durante los que se examinará un total de 3.893 alumnos. Una jornada más tarde empezarán en Madrid, donde tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de junio en sus seis universidades públicas, a las que concurrirán en torno a 29.000 alumnos.

A partir del día 6, serán los vascos, casi 9.900 estudiantes gallegos, los navarros y los riojanos quienes empiecen la Selectividad, con tres días seguidos de exámenes a los que concurrirán, sólo en La Rioja, 1.300 estudiantes.

Más tarde se examinarán los murcianos y los de Castilla-La Mancha, que están llamados del 11 al 13 de junio; los de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Aragón, que empiezan el día 12; los cántabros, canarios y castellano leoneses, cuyos exámenes comenzarán el 13; y los andaluces, que se darán cita a partir del 19 de junio, cinco días más tarde que el año pasado.