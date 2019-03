Las antenas sitúan a el 'Cuco' en Nervión la noche del crimen

Al término de la undécima sesión del juicio que celebra el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla, la letrada de la familia de Marta ha hecho referencia a la declaración por videoconferencia de los peritos del Cuerpo Nacional de Policía que analizaron el posicionamiento de los teléfonos móviles tanto del menor como de los mayores de edad. Según este posicionamiento, el menor recibió una llamada a las 00,10 horas que fue captada por la antena repetidora de la Avenida de San Francisco Javier, lo que, según Torres, hace "imposible" que el acusado se encontrara durmiendo en su casa de Rochelambert.

En este sentido, Inmaculada Torres ha puesto de manifiesto que, según han explicado los peritos, "si una persona está en una zona, la llamada repercute en las antenas repetidoras de la zona, y no en otras que están más alejadas", por lo que "es imposible" que a la hora descrita "estuviera en su casa durmiendo", añadiendo además que el teléfono del menor no se posiciona entre las 19,37 y las 23,38 horas del día 24 de enero, cuando le llamó la madre de Marta preguntándole por su hija, así como desde las 1,38 horas del día 25 hasta el día siguiente.

"Está claro que el menor no estaba en su casa durmiendo, porque además nadie lo ve en su casa durmiendo, e incluso su padre, que podría haberlo visto, se ha acogido a su derecho a no declarar, porque supongo que no quiere perjudicar a su hijo porque no lo vio", según ha proseguido la letrada de la familia de Marta del Castillo, quien ha añadido, asimismo, que el menor acusado de la violación y el asesinato de Marta no hizo ninguna de las llamadas descritas, sino que siempre las recibió.

'El Cuco' estaba preocupado por su perro y sus navajas

Por otro lado, en la jornada de este jueves se han escuchado algunos fragmentos de conversaciones que fueron grabadas entre los meses de marzo y abril, una vez que el menor fue detenido y trasladado a un centro de menores de la provincia de Jaén. La mayoría de ellas las mantiene con su madre, Rosalía García, quien, en "reiteradas" ocasiones, le dice: "cállate, no digas nadas, que el teléfono está pinchado", ya iré yo por allí para hablar contigo".

En estas llamadas, el menor, que siempre hablaba "lloriqueando y haciéndose la víctima", mostraba su preocupación "por lo que van a decir su amigos" y por el hecho de que su madre pudiera tirar la colección de navajas que guardaba en su domicilio y la Policía pudiera sospechar algo, señalando el menor que esas navajas "no tienen nada". En otra llamada, el menor informa a la madre de que le habían "pillado" en el centro de menores con la cuchilla de un sacapuntas en un botín. "Siempre me estoy metiendo en líos, primero el follón de la Marta y ahora el de la cuchilla", asegura en esta conversación el procesado.

"Esta es la única vez que el menor nombra a Marta", ha aseverado la abogada, quien ha criticado que "en ningún momento muestra sentimientos de compasión o de pena por lo que le ha pasado a Marta, e incluso muestra más sentimiento por el perro que tiene la familia, con el que incluso habla por teléfono", añadiendo que "en ningún momento le dice a su madre que se ponga en contacto con la familia de Marta, aunque sí se preocupa por que contacte con la madre de Samuel".

No hay pruebas que lo incriminen según el abogado

Por su lado, el abogado del menor, Fernando de Pablo, ha explicado que la primera parte de la sesión de este jueves ha sido "muy dura" por los testimonios de los psicólogos, que "han relatado lo mal que lo pasa la familia, algo muy natural, pero un trago duro escucharlos". Además, ha precisado que las transcripciones de conversaciones telefónicas escuchadas "no aportan nada nuevo, sino que redundan en que el menor no ha participado". "No hay pruebas contra él", ha sentenciado.

Por su parte, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha señalado a la salida del juicio que lo que se deduce de las grabaciones escuchadas es que "los padres del 'Cuco' saben todo lo que pasó y no quieren ni que el niño hable", una actitud que "sorprende", puesto que "el niño habla por teléfono sobre las navajas y la madre le advierte corriendo de que está pinchado y que no diga nada, tan claramente".