La niña de 4 años ingresada por el tratamiento dental en la clínica que murió otra niña en Alzira recibe el alta

La niña de 4 años que ingresó en la UCI pediátrica del hospital Clínico de València tras ser sometida a un tratamiento en una clínica dental de Alzira (Valencia), ha recibido este martes el alta hospitalaria.

La noticia la ha confirmado Europa Press a través de fuentes sanitarias, que han dado a conocer que después de que el pasado 24 de noviembre la niña pasara a planta desde la UCI, su evolución ha sido favorable hasta que ha podido salir del hospital.

Cronología del ingreso hospitalario

La pequeña fue sometida al tratamiento dental en la misma clínica privada en la que recibió tratamiento otra niña de 6 años que posteriormente murió.

El pasado 20 de noviembre la niña acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera tras haber sido atendida en la clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia, y fue trasladada al hospital Clínico de València.

Ese mismo día una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida en la misma clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

La Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió.

Por ello, la Consellería de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas ambas niñas. La clausura fue el pasado viernes.

"Están investigando el lote de anestesia"

El pasado miércoles, la Policía Nacional investigó la clínica dental dentro de las diligencias de investigación abiertas. Según recoge Las Provincias, un grupo de policías de paisano entraron para confiscar las sustancias que administraban para la sedación de los pacientes, además de documentación relacionada con tratamientos y fármacos.

Según detalló el Cuerpo Nacional de Policía a EFE, el registro se realizó con autorización judicial, por agentes del Grupo de Homicidios.

No obstante, atendiendo a lo que detalla Las Provincias, la propietaria contó que no se le hizo anestesia general a la niña, sino que se le practicó una sedación por una vía para extraer dientes de leche y ponerle unos empastes. "Están investigando el lote de anestesia", ha afirmado.

Sin embargo, según declaró la propietaria de la clínica en declaraciones al diario Las Provincias, el viernes 21 por la mañana, la niña que posteriormente falleció salió de la clínica "perfectamente".

