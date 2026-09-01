Andalucía registra 59 casos de fiebre del Nilo y amplía a 30 los municipios bajo vigilancia

La circulación del virus del Nilo Occidental continúa siendo motivo de seguimiento sanitario en Andalucía. La comunidad ha alcanzado los 59 casos confirmados en personas durante 2026, después de que las autoridades sanitarias hayan comunicado cuatro nuevos diagnósticos en los últimos días. Los nuevos positivos corresponden a las provincias de Sevilla y Huelva y tres de ellos han requerido atención por presentar una evolución clínica grave.

El balance conocido hasta ahora refleja una incidencia desigual entre los pacientes afectados. De los 59 casos registrados, 38 han tenido una sintomatología leve, mientras que otros 21 han desarrollado manifestaciones neuroinvasivas, una de las complicaciones más importantes asociadas a esta infección vírica. En el conjunto del brote se han contabilizado además dos fallecimientos y 24 ingresos hospitalarios. Siete personas permanecen actualmente hospitalizadas.

Sevilla y Huelva concentran la mayor parte de los contagios

El mapa de casos muestra una especial concentración en determinados municipios de las provincias de Sevilla y Huelva. Villamanrique de la Condesa acumula el mayor número de infecciones, con 11 casos, seguida de Dos Hermanas, que suma nueve.

También presentan una incidencia destacada Coria del Río, con seis positivos, y Almensilla, Aznalcázar y La Puebla del Río, con cinco casos cada una. Sevilla capital, Palomares del Río, Los Palacios y Villafranca y Bollullos de la Mitación contabilizan tres afectados por localidad.

Otros municipios aparecen en el registro con un caso confirmado. Es el caso de Olivares, San Juan de Aznalfarache, Hinojos, Niebla y San Bartolomé. La presencia de casos se extiende, además, a buena parte del territorio andaluz, con Córdoba como única provincia que no figura actualmente con municipios afectados.

La dimensión del seguimiento sanitario también se refleja en la actividad de vigilancia. Hasta el momento se han estudiado 566 personas consideradas sospechosas de infección, mientras que los servicios sanitarios han examinado 125 cuadros de meningitis vírica. A estas actuaciones se añaden más de 5.300 controles realizados sobre donaciones de sangre durante los meses estivales con el objetivo de detectar posibles infecciones.

Treinta municipios permanecen en situación de alerta

La relación de municipios sometidos a medidas específicas de vigilancia epidemiológica se ha ampliado hasta alcanzar los 30. La incorporación más reciente corresponde a San Bartolomé de la Torre, en Huelva.

Sevilla es la provincia con mayor número de localidades incluidas en esta clasificación, con 21 municipios. Entre ellos se encuentran Sevilla capital, Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, La Puebla del Río, Utrera y Villamanrique de la Condesa.

En Huelva figuran Hinojos, Niebla y San Bartolomé de la Torre. También se han establecido zonas de alerta en Cádiz, con Jerez de la Frontera y Algodonales; en Málaga, donde aparecen Cártama, Fuengirola, Mijas —en el entorno de Las Lagunas— y el distrito de Campanillas, en la capital. El listado se completa con Pulpí, en Almería; Salobreña, en Granada; y Lopera, en Jaén.

La declaración de estas zonas implica intensificar las actuaciones destinadas a reducir la presencia de mosquitos, principales transmisores del virus. Los ayuntamientos deben reforzar las labores de control y tratamiento de los focos de proliferación, mientras que la Junta mantiene la vigilancia sobre las poblaciones de mosquitos, los animales y los posibles casos humanos.

Prevención frente a las picaduras

Ante la continuidad de la circulación del virus, las autoridades sanitarias mantienen sus recomendaciones para reducir el riesgo de exposición. La principal medida consiste en evitar las picaduras, especialmente en áreas donde existe una mayor presencia de mosquitos.

Entre las recomendaciones se encuentra el uso de repelentes autorizados y de prendas que cubran brazos y piernas, preferiblemente de colores claros. También se aconseja instalar mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar sistemas domésticos adecuados para mantener alejados a estos insectos.

La eliminación del agua acumulada constituye otra de las medidas preventivas fundamentales. Recipientes, macetas, cubos, juguetes, albercas y otros espacios que puedan almacenar agua deben revisarse y vaciarse con frecuencia, ya que pueden convertirse en lugares apropiados para la reproducción de los mosquitos.

Las autoridades recuerdan que la prevención no depende únicamente de las actuaciones de las administraciones. La colaboración ciudadana para eliminar posibles criaderos y reducir la exposición a las picaduras resulta especialmente relevante durante los periodos de mayor actividad de estos insectos.

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