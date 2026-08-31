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El PSOE llama a no participar en la manifestación por Ceuta del 2 de septiembre

El PSOE se desmarca de las concentraciones en apoyo a Ceuta, por su carácter "partidista" y pide a sus representantes que no acudan a las movilizaciones.

Reunión del PSOE

El PSOE llama a no participar en la manifestación por Ceuta del 2 de septiembre | Europa Press

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Sofía Bonilla
Publicado:

El PSOE ha enviado una circular interna a sus estructuras territoriales y a sus representantes municipales en la que pide que el partido no participe en las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas a las puertas de los ayuntamientos por el día de la ciudad autónoma.

El partido sostiene que la convocatoria de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, se habría realizado "de forma unilateral" y "sin acuerdo" con el resto de grupos políticos que integran la federación.

Los socialistas acusan al PP de utilizar "a nivel partidista" tanto la FEMP como las federaciones territoriales de municipios para cargar contra el Gobierno de España y convertir la crisis humanitaria de Ceuta en un elemento de "movilización y confrontación política". Por este motivo, el PSOE comunica expresamente que ha decidido "no participar" en las concentraciones.

"Ceuta sí. Su utilización partidista, no"

La dirección socialista defiende en su circular que el partido condena "toda forma de manipulación política y violencia" y recalca que "la violencia nunca puede ser parte de la solución". El mensaje enviado a alcaldes, concejales y portavoces municipales insiste en que el PSOE está "con el pueblo de Ceuta" y con los ceutíes, pero rechaza lo que considera una utilización partidista y electoral de la crisis. La posición queda resumida en el lema incluido en el comunicado: "Ceuta sí. Su utilización partidista, no".

"El Partido Popular tiene presidencia de la FEMP pero toda la vida, cualquier concentración con logo de la FEMP es porque lleva unanimidad al respecto, hasta que llega el Partido Popular y se cree que son suyas", ha señalado la portavoz del partido, Montse Mínguez.

La decisión abre un pulso en el ámbito municipal

La decisión del PSOE ha generado un pulso con algunos dirigentes municipales socialistas. El alcalde de Moguer (Huelva) se ha desentendido de la petición de Ferraz y ha afirmado que acudirá a la concentración. Ha defendido que "debemos actuar con rigor pero con mucha delicadeza".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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