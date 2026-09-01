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Muere un joven aplastado por un camión de basura tras esconderse de la Policía en un contenedor en Cartagena

El fallecido se escondió en un contenedor de basura para evitar ser localizado por la Policía, que lo buscaba por su presunta implicación en el hurto de una mochila de una persona sin hogar.

Imagen de un camión de la basura

Imagen de un camión de la basura Europa Press

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Anna Martín | Carlos Espí
Publicado:

Un joven ha muerto durante la madrugada de este lunes en Cartagena después de haberse escondido en el interior de un contenedor de basura. Cuando el camión de recogida vació el contenedor en la caja del vehículo, el joven quedó atrapado y murió aplastado por el sistema de compactación.

El fallecido emprendió una huida por las calles céntricas de la localidad tras sustraer una mochila que pertenecía a una persona sin hogar. Según informan fuentes de Policía Nacional se trató de un hurto, ya que no habría existido violencia ni intimidación durante la sustracción.

Tras hacerse con la mochila, el hombre huyó del lugar ante la presencia de la Policía decidiendo ocultarse en el interior de un contenedor de residuos de la calle Carlos III. Los agentes no consiguieron localizarlo en ese momento.

Quedó atrapado en el mecanismo de compactación

Poco después, un camión del servicio de recogida de residuos llegó al lugar durante su recorrido habitual. El conductor, que desconocía por completo que había una persona en el interior, procedió a cargar y vaciar el contenedor en la tolva del vehículo.

El trabajador fue alertado de lo sucedido y detuvo inmediatamente la maquinaria. Sin embargo, según las mismas fuentes, la víctima ya había fallecido como consecuencia de la presión ejercida por el sistema de compactación del camión.

Hasta el lugar se desplazaron recursos sanitarios, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Cartagena, así como la autoridad judicial y el servicio forense para proceder al levantamiento del cadáver. También fue necesaria la intervención de los bomberos para realizar las labores de extracción del cuerpo del interior del vehículo.

Los servicios sanitarios tuvieron que atender asimismo al conductor del camión de basura, que sufrió una crisis de ansiedad después de conocer lo sucedido.

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