Rusia ataca Ucrania de nuevo y mata al menos a 11 personas en la región de Kiev

Rusia ha golpeado con contundencia toda la región de la capital de Ucrania durante la madrugada de este martes 1 de septiembre.

El bombardeo con misiles balísticos y drones, ha causado numerosos daños y víctimas, y las autoridades ucranianas han definido este ataque como "masivo". Uno de los objetivos ha sido un depósito ferroviario de Kiev y otras instalaciones. También ha afectado a edificios residenciales. Solo en la capital ucraniana el ejército ruso ha matado a ocho personas, tres más en toda la región, elevando la cifra de víctimas a 11, pero se teme que este número pueda aumentar. Cinco personas han resultado heridas y alguna ha sido rescatada de entre los escombros.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enfrentándose a una escasez de misiles interceptores que dificulta la contención de la ofensiva rusa.

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