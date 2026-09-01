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Guerra Rusia Ucrania
Rusia ataca Ucrania de nuevo y mata al menos a 11 personas en la región de Kiev
Nueva de madrugada de bombardeos por parte del ejército ruso sobre la región de la capital ucraniana. Hasta el momento hay ocho víctimas mortales confirmadas en Kiev, tres más en sus alrededores y 5 personas heridas. Los misiles y drones no han dejado de impactar durante toda la noche.
Rusia ha golpeado con contundencia toda la región de la capital de Ucrania durante la madrugada de este martes 1 de septiembre.
El bombardeo con misiles balísticos y drones, ha causado numerosos daños y víctimas, y las autoridades ucranianas han definido este ataque como "masivo". Uno de los objetivos ha sido un depósito ferroviario de Kiev y otras instalaciones. También ha afectado a edificios residenciales. Solo en la capital ucraniana el ejército ruso ha matado a ocho personas, tres más en toda la región, elevando la cifra de víctimas a 11, pero se teme que este número pueda aumentar. Cinco personas han resultado heridas y alguna ha sido rescatada de entre los escombros.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enfrentándose a una escasez de misiles interceptores que dificulta la contención de la ofensiva rusa.
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