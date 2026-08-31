Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas considera la entrada masiva "un ataque de Marruecos a la integridad territorial de España"

Se cumple ya un mes desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta, después de que miles de migrantes llegaran a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos. Una situación que, lejos de darse por cerrada, continúa marcando el día a día de los ceutíes y elevando la tensión en la ciudad.

Durante esta jornada, los vecinos vuelven a salir a las calles para mostrar su rechazo a la situación, reclamar una respuesta a las autoridades y pedir la expulsión de los migrantes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio. Las protestas se intensifican después de varias semanas de tensión y, en los últimos días, se han producido incidentes y enfrentamientos entre grupos de vecinos y migrantes. Algunos de estos episodios también han tenido como protagonistas a migrantes, que han protagonizado altercados con las fuerzas de seguridad. Por estos hechos, ya son 19 los detenidos.

Más explicaciones por parte del Gobierno

En paralelo, la situación de los menores migrantes no acompañados continúa en el centro del debate. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudirá esta mañana a la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados para informar sobre el trabajo desarrollado por su departamento para garantizar la atención y la protección de los niños y adolescentes no acompañados.

Sobre la gestión de esta crisis también se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en la Cadena SER, ha asegurado que las autoridades marroquíes actuaron con una coordinación "extraordinaria" con las españolas durante la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio. Sánchez ha descartado además que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva de migrantes y ha señalado a las mafias y redes criminales como responsables, aunque ha reconocido que no puede explicar qué interés tendrían estas organizaciones en que Ceuta fuese "invadida".

Mientras tanto, los vecinos continúan alzando la voz y aseguran sentirse "abandonados" por el Gobierno central. Reclaman medidas inmediatas ante una situación que, un mes después, sigue generando tensión y preocupación en las calles de Ceuta.

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