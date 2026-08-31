CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas considera la entrada masiva "un ataque de Marruecos a la integridad territorial de España"
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta. Este lunes continúan las manifestaciones de los vecinos de la ciudad autónoma en protesta por la situación migratoria, un mes después de la entrada masiva de migrantes.
- Pedro Sánchez asegura que "el CNI compartió informes, pero nada advertía de la gravedad de la crisis" migratoria en Ceuta
- Turno hoy en el Congreso para las ministras de Infancia e Igualdad que darán explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta
- Detenidos tres migrantes por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta
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Se cumple ya un mes desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta, después de que miles de migrantes llegaran a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos. Una situación que, lejos de darse por cerrada, continúa marcando el día a día de los ceutíes y elevando la tensión en la ciudad.
Durante esta jornada, los vecinos vuelven a salir a las calles para mostrar su rechazo a la situación, reclamar una respuesta a las autoridades y pedir la expulsión de los migrantes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio. Las protestas se intensifican después de varias semanas de tensión y, en los últimos días, se han producido incidentes y enfrentamientos entre grupos de vecinos y migrantes. Algunos de estos episodios también han tenido como protagonistas a migrantes, que han protagonizado altercados con las fuerzas de seguridad. Por estos hechos, ya son 19 los detenidos.
Más explicaciones por parte del Gobierno
En paralelo, la situación de los menores migrantes no acompañados continúa en el centro del debate. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudirá esta mañana a la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados para informar sobre el trabajo desarrollado por su departamento para garantizar la atención y la protección de los niños y adolescentes no acompañados.
Sobre la gestión de esta crisis también se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en la Cadena SER, ha asegurado que las autoridades marroquíes actuaron con una coordinación "extraordinaria" con las españolas durante la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio. Sánchez ha descartado además que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva de migrantes y ha señalado a las mafias y redes criminales como responsables, aunque ha reconocido que no puede explicar qué interés tendrían estas organizaciones en que Ceuta fuese "invadida".
Mientras tanto, los vecinos continúan alzando la voz y aseguran sentirse "abandonados" por el Gobierno central. Reclaman medidas inmediatas ante una situación que, un mes después, sigue generando tensión y preocupación en las calles de Ceuta.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Vivas: "Los ceutíes sabemos que Marruecos pretende asfixiar a Ceuta y Melilla"
### Vivas: "Los ceutíes sabemos que Marruecos pretende asfixiar a Ceuta y Melilla"
Susanna Griso se encuentra este lunes en Ceuta para ofrecer en 'Espejo Público' testimonios de vecinos y mostrar de primera mano la situación que se vive en las calles de la ciudad autónoma. Durante la jornada, la presentadora también ha entrevistado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Vivas ha asegurado que los ceutíes saben que "Marruecos pretende asfixiar a Ceuta y Melilla". El presidente autonómico considera que, más allá de la imagen que esta situación pueda proyectar en el exterior, beneficia al país vecino porque ha conseguido "perturbar la vida, alterar la normalidad, perturbar la moral de los ceutíes" y poner en evidencia que el control de las fronteras de las ciudades autónomas "está en sus manos y no en las de España", de manera que podría volver a hacerlo "en cualquier momento".
El presidente de Ceuta ha rechazado además que lo ocurrido pueda considerarse únicamente "una crisis migratoria que se justifique por las diferencias de bienestar o de nivel de vida". A su juicio, se trata de "un ataque a la integridad territorial de España".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Las agresiones contra militares en Ceuta suman ya 19 detenidos
Tras la detención este domingo por la tarde de tres marroquíes por el lanzamiento de botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de militares, las agresiones contra soldados en Ceuta suman ya 19 detenidos esta última semana. En todos los casos, los arrestados han pasado a disposición judicial para su posterior determinación de condena.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Sumar reclama trasladar a la Península a migrantes de Ceuta y critica a Sánchez por su gestión de la crisis
La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar falta de empatía con la población de Ceuta y de no criticar a Marruecos tras la crisis migratoria. Barbero ha defendido trasladar a la Península a parte de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, incluidos menores y personas refugiadas.
Las declaraciones llegan después de que Sánchez descartara en una entrevista en la Cadena SER trasladar a la Península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y asegurara que no existe "ninguna información" que apunte a la participación de Marruecos en la crisis. Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha reclamado también los traslados y ha pedido a Sánchez que "supere su síndrome de Estocolmo con el rey de Marruecos".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Rego advierte en el Congreso: "No voy a discutir si un niño tiene derechos"
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este lunes en el Congreso que no permitirá que "la infancia sea criminalizada" ni que la comisión se convierta en una "cámara de resonancia del racismo". Rego ha defendido que los derechos de los menores deben ser universales y ha rechazado cualquier debate sobre la igualdad de derechos.
"No voy a discutir si un niño tiene derechos", ha sentenciado la ministra, que ha advertido de que negar la igualdad entre seres humanos y condicionar los derechos al origen o al color de piel supone normalizar posiciones racistas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Al menos 100 migrantes han sido deportados por cometer delitos penales
El presidente del Gobierno ha detallado que ha habido más de 100 deportaciones desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio por “delitos penales por parte de algunos de estos migrantes que entraron en la ciudad autónoma de Ceuta”. “En esto he sido muy claro: la contundencia de la ley, sea quien sea, venga de donde venga y tenga el pasaporte que tenga, esto es así”, ha remachado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Sánchez anuncia hasta 168 millones de euros para reactivar la economía de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes una ampliación extraordinaria de crédito de hasta 168 millones de euros para "reactivar y relanzar" la economía de Ceuta tras la crisis migratoria.
La medida, que equivale aproximadamente al 8% del PIB de la ciudad autónoma, contempla ayudas directas para pequeñas y medianas empresas y autónomos, además de bonificaciones para reducir las cuotas a la Seguridad Social. Según Sánchez, estas se reducirán un 75% durante 2026 y 2027 para impulsar la actividad económica de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Sánchez anuncia que el Rey visitará Ceuta, aunque no concreta la fecha
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el rey Felipe VI visitará Ceuta, aunque no ha detallado cuándo se producirá el viaje. Sánchez ha asegurado que existen "condiciones, argumentos y razones" suficientes para que el jefe del Estado visite la ciudad autónoma y Melilla.
Durante su intervención, el presidente se ha referido erróneamente a los "20 años de reinado" de Felipe VI, que fue proclamado en 2014. Sánchez ha defendido además que es el presidente del Gobierno en ejercicio que más veces ha visitado Ceuta y Melilla.
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