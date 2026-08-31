Felipe VI retoma su agenda con Sánchez tras el verano, con Ceuta y Melilla sobre la mesa

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reunido este lunes por primera vez tras las vacaciones de verano en uno de sus despachos habituales, una cita que ya estaba prevista antes del parón estival, según ha informado el Ejecutivo y han confirmado a EFE fuentes de Zarzuela.

El encuentro, uno de los que mantienen habitualmente varias veces al mes, se ha desarrollado con normalidad, según fuentes de Moncloa.

La reunión llega después de un verano marcado por la crisis migratoria en Ceuta y en la misma jornada en la que Sánchez ha asegurado que Felipe VI visitará esta ciudad autónoma y Melilla al considerar que existen "argumentos" y que "se dan las condiciones" para ello.

El presidente no ha precisado cuándo se producirán esos viajes, a la espera de concretar las fechas con Zarzuela. Sánchez sí ha destacado que ha sido el primer presidente del Gobierno en ejercicio que ha viajado a Ceuta y Melilla en los ocho años que lleva gobernando.

Felipe VI, proclamado rey en 2014, todavía no ha visitado ninguna de las dos ciudades autónomas, ni durante los gobiernos del PP ni durante los de Sánchez.

Preguntado por si el monarca comparte su valoración sobre la conveniencia de realizar esas visitas, el presidente ha evitado pronunciarse y se ha remitido a la Casa del Rey.

Sánchez ha señalado además que los viajes del jefe del Estado a Ceuta y Melilla serán coordinados entre el Gobierno y Zarzuela.