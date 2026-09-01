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Noticias de hoy, martes 1 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 1 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 1 de septiembre de 2026 | Antena 3 Noticias

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El Consejo de Ministros con las ayudas para Ceuta, la situación que atraviesa la ciudad autónoma, o el apuñalamiento en Nueva York, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 1 de septiembre.

Consejo de Ministros

Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una bonificación del 75% a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo adelantó este lunes en su primera entrevista tras las vacaciones de verano.

Se trata de una medida que forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Junto a esta medida, también se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo, que señala que el objetivo es "proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas".

La situación en Ceuta

Baño de multitudes del presidente de Ceuta en una noche más de protestas de los vecinos de la ciudad, que siguen quejándose de la inacción del Gobierno central. El miedo a llevar a los niños al cole continúa, de hecho las escuelas infantiles no van a abrir hoy, también miedo a la crisis, pérdidas millonarias de los comercios, y miedo a salir a la calle.

Apuñalamiento en Nueva York

La Policía de Nueva York ha tenido que abatir a una mujer armada con cuchillos en Times Square por el apuñalamiento a dos personas. Una de las víctimas ha fallecido, mientras que la otra se encuentra herida de gravedad. Los hechos han ocurrido a plena luz del día.

Las autoridades han confirmado que la mujer tendría problemas de salud mental. En un primer momento, recibió una descarga de una pistola táser. Tras seguir amenazando a los agentes, le propinaron dos disparos. La Policía ha descartado la hipótesis de un ataque terrorista.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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