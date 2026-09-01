Los conductores se preguntan si en la ITV piden la baliza V16 para pasarla favorablemente

Cada vez es más frecuente la conversación entre dos conductores donde uno de ellos afirma no llevar en su coche la baliza V16, ya sea por despiste, ignorancia de la normativa o como forma de protesta ante una ley con la que no se está de acuerdo.

Sin embargo, el desconocimiento de una ley no exime de cumplirla, por lo que, aunque todavía sean muchos los vehículos que no llevan el dispositivo luminoso, su uso es obligatorio.

Pero es obligatorio también llevarla en el coche al pasar la inspección técnica de vehículos? ¿Se revisa específicamente?

LA ITV puede pasarse sin la baliza V16

A esta pregunta la DGT ha respondido que los mecánicos de la ITV no revisarán si el coche tiene o no el dispositivo luminoso homologado en la guantera, del mismo modo que hasta ahora tampoco se revisaba que se llevasen los triángulos de emergencia y el chaleco.

¿Qué partes del vehículo se revisan en la ITV?

Aunque no se revisen las balizas, los mecánicos sí que tienen en cuenta muchas partes del coche con el fin de certificar que su circulación es segura.

Para ello, el primer paso es identificar correctamente el vehículo comprobando que el número de bastidor y el modelo coincidan exactamente con lo que figura en su documentación oficial

Una vez que se han asegurado que ese es el vehículo, se examina el estado de la zona exterior, incluyendo la carrocería, el chasis y los cristales, se comprueba que no haya desperfectos graves en el interior, que funcionen cinturones y claxon, que las ruedas no estén muy desgastadas y que no haya pérdida de aceite o líquidos del motor.

Por último, se revisa que la salida de gases del tubo de escape se encuentre de los parámetros establecidos y se verifica el kilometraje.

Además, en los vehículos eléctricos o híbridos, también se inspecciona con detenimiento el estado de las baterías y su correcto funcionamiento.

Finalmente los inspectores también verifican elementos como el alumbrado, los frenos, la dirección y el estado de los sistemas electrónicos de seguridad.

Todo ello permite garantizar que el vehículo cumple las condiciones mínimas para circular sin riesgos y que no presenta fallos que puedan comprometer la conducción.

Por lo tanto, aunque la normativa obliga a llevar la baliza V16 en el vehículo, su presencia no influye en la inspección técnica.

La ITV se centra exclusivamente en elementos que afectan a la seguridad y al funcionamiento del coche, por lo que no comprobarán si llevas o no la baliza V16.