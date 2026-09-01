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Detenido en España el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

El detenido era uno de los fugitivos más buscados por las autoridades alemanas. La organización criminal que presuntamente lideraba utilizaba España como punto estratégico para transportar grandes cantidades de droga hacia Alemania

Detenido en España el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Detenido en España el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo | Policía Nacional

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Anna Martín
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania, detuvieron el pasado 24 de agosto en Málaga a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas, que llevaba cinco años huido. Así lo ha confirmado Servimedia, que hace referencia a un comunicado de la Policía, en el que se detalla que al arrestado le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal, además de una requisitoria judicial de las autoridades españolas.

Tal y como explicaron, la investigación se inició en 2025, cuando la Policía recibió información de que el fugitivo podría encontrarse en España, donde había residido anteriormente. Y es que la organización criminal que lideraba contaba en nuestro país con un almacén que utilizaba para cargar la droga en camiones con destino a Alemania a través de Francia.

Llegaba a cambiar de identidad cada tres meses

Con el fin de evitar su localización, este hombre, experto en boxeo y artes marciales mixtas, "extremaba las medidas de seguridad". De hecho, según fuentes policiales, llegaba incluso a cambiar de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses.

Además, en el pasado realizó un curso sobre ciberseguridad en Turquía que le habría formado en métodos para evitar ser descubierto a través de sistemas operativos, dispositivos y redes sociales.

Finalmente, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se localizó a su hermano, lo que permitió a los investigadores realizar "numerosas gestiones" para localizar el paradero del prófugo.

Localizado en Málaga tras cinco años prófugo

Tras varios días de vigilancias y seguimientos por varias provincias españolas, los agentes le localizaron en Málaga, donde se encontraba como copiloto en el interior del vehículo de su familiar. Por este motivo, se procedió a su detención el pasado 24 de agosto.

Una vez puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional, se decretó su ingreso en prisión.

La investigación, que permanecía abierta desde hacía cinco años, ha requerido la coordinación entre las autoridades de ambos países. La organización que presuntamente lideraba está acusada de trasladar grandes cantidades de droga desde España hacia Alemania. Su detención supone un duro golpe para la red, aunque no consta que haya quedado completamente desarticulada.

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