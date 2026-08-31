Un oso se pasea de madrugada por las calles de un pueblo de León

No era la primera vez que veían un oso, pero nunca tan de cerca. Nadine Augusto y Claudia Rodríguez regresaban a su casa en la localidad de Villager de Laciana, en León, cuando se toparon con él. "Veníamos en coche de tomar algo y estaba tumbado en la acera. Yo al principio pensé que era un perro", sostiene Nadine. "No se inmutó, como si estuviera por el monte", relata sorprendida Claudia.

Las dos jóvenes pararon el coche y lo grabaron con el móvil. En las imágenes se ve al animal subido en un muro, bajando de él. También caminando por el jardín de una vecina. "Seguro que venía del huerto", señala Claudia. Después de varios segundos, el oso se ocultó en la oscuridad de la noche. El susto de las jóvenes ha tardado más en desaparecer. "Luego no nos atrevíamos a salir del coche", asegura Nadine.

Avistamientos cada vez más frecuentes

Los vecinos de esta pequeña localidad próxima a Villablino llevan años conviviendo con los osos. "Antes era frecuente verlos por el monte, pero ahora es cada vez más habitual que se paseen por las calles del pueblo. Y, eso, es un problema porque puede ser peligroso", sostiene Ismael Augusto, el padre de Nadine. Teme que cualquier día pase algo más grave y recuerda que hace años "una mujer de un pueblo cercano recibió el zarpazo de un oso y le rompió la mandíbula". Por eso, los vecinos reclaman acciones eficaces que los auyenten de los núcleos urbanos.

Contenedores ocultos

Los osos bajan de la montaña en busca de comida. Un vecino nos muestra sus huellas en el ciruelo de un huerto. "Aquí ha roto esa rama entera para comerse toda la fruta", explica. También es frecuente ver a los plantígrados hurgando en los contenedores de basura. "Allí encuentran comida fácil", señala. Por eso, han empezado a instalar unas "casetas de madera para ocultar los contenedores y evitar que los puedan abrir con facilidad", aclara.

Avistamientos como estos abren el debate sobre la necesidad de encontrar el equilibrio en la convivencia con estos animales que forman parte de la identidad y el patrimonio natural de la zona.