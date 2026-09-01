Carlos Cuerpo, sobre las ayudas a Ceuta: "No vamos a escatimar esfuerzos para que la vuelta a la normalidad sea lo antes posible"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico dirigidas a Ceuta. Concretamente, la ayuda supone una inyección extraordinaria de 309 millones de euros para lo que queda de año con el objetivo de apoyar los servicios esenciales, así como la atención humanitaria, la acogida de menores y las ayudas a empresas y trabajadores. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "no vamos a escatimar esfuerzos para que la vuelta a la normalidad sea lo antes posible".

Cuerpo también ha explicado que el importe de las ayudas se desglosa en varias partidas, siendo la más cuantiosa aquella destinada a la acogida de menores y atención humanitaria, que asciende a los 108 millones de euros. La seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones, los servicios esenciales 21 millones de euros y para las empresas y trabajadores se dedicará una partida de 80 millones de euros destinadas a ayudas directas y otro tipo de apoyos.

"El objetivo principal de este real decreto ley es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como trabajadores", explicaba Cuerpo, que afirmaba que los autónomos recibirían una ayuda de 5.000 euros, mientras que para las empresas el monto total dependerá de su facturación. "La idea es atender a las peticiones que nos han hecho los agentes sociales, las asociaciones empresariales y también la ciudad de Ceuta en el último mes", añadía el titular de Economía.

Así pues, el vicepresidente primero ha señalado que, con el objetivo de que esta situación excepcional se resuelva con la mayor brevedad posible, las ayudas se podrán solicitar "a partir del 14 de septiembre para el tejido productivo de los trabajadores y esperemos que los pagos se inicien a principios de octubre". Por último, el ministro de Economía también ha destacado el "apoyo y solidaridad financiera por parte de la UE para ayuda y avanzar de la manera más rápida y ágil posible en la resolución de los expedientes"