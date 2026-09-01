Efemérides de hoy 1 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

El 1 de septiembre de 2022, atentado frustrado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras saluda a simpatizantes a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, un hombre apunta con una pistola a escasos centímetros de su rostro e intenta disparar. El arma, que estaba cargada con cinco balas, no dispara por un fallo mecánico. El agresor es reducido y detenido en el lugar, mientras las autoridades abren una investigación sobre el ataque. El intento de magnicidio provoca una amplia condena política y social en Argentina.

Abogada de profesión, Cristina Fernández de Kirchner ejerce como presidenta de Argentina durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015. Tras finalizar su etapa al frente del Gobierno, asume la Vicepresidencia del país junto al presidente Alberto Fernández. Hasta 2022 mantiene una fuerte influencia en la política argentina y continúa siendo una de las figuras más relevantes del peronismo.

Un 1 de septiembre, pero de 2023, los partidos PP y Vox cierran un acuerdo para gobernar en coalición la Región de Murcia. El pacto permite desbloquear la formación del Ejecutivo autonómico tras las elecciones celebradas en mayo, en las que el Partido Popular obtiene la mayoría de los escaños, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. El acuerdo incluye el reparto de responsabilidades de gobierno y un programa común sobre diferentes materias.

La coalición facilita la investidura de Fernando López Miras como presidente de la comunidad autónoma para un nuevo mandato. Vox se incorpora al Consejo de Gobierno con varias consejerías, mientras el PP mantiene la presidencia y la dirección de las principales áreas del Ejecutivo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de septiembre?

1920.- El general Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital.

1923.- Gran terremoto de Kantō: un sismo en Japón de 7,8 en la escala Richter causa unos 105.400 muertos, más de 37. 000 desaparecidos, arrasando la isla de Honshu.

1939.- Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial.

1946.- Grecia aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.

1951.- Australia, Nueva Zelanda y EEUU firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico.

1969.- Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.

1985.- La expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Atlántico Norte.

2004.- Terroristas chechenos irrumpen en una escuela en Beslán (Osetia del Norte) y mueren 334 personas, entre ellas 186 menores.

2010.- El presidente de EE.UU., Barack Obama proclama oficialmente el fin de la misión de combate en Irak tras más de siete años de guerra.

2023.- El papa Francisco llega a Mongolia en la primera visita de un pontífice a este país.

2025.- La princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire de San Javier.

¿Quién nació el 1 de septiembre?

1453.- Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, el Gran Capitán.

1804.- Mariana Pineda, liberal española.

1906.- Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.

1948.- Ramón Jáuregui, político español.

1957.- Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba.

1994.- Carlos Sáinz Jr. piloto de automovilismo de Fórmula 1.

¿Quién murió el 1 de septiembre?

1970.- Francois Mauriac, escritor francés.

1986.- Jorge Alessandri, expresidente chileno.

2003.- Ramón Serrano Súñer, ministro durante los primeros años del franquismo.

2007.- Rafael Ortega Porras, alfarero y ceramista español

2020.-John Sarkis Najarian, cirujano estadounidense.

¿Qué se celebra el 1 de septiembre?

El 1 de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates.

Horóscopo del 1 de septiembre

Los nacidos el 1 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre, se celebran san Josué, santa Verena y la Predestinación de Nuestra Señora.