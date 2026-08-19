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Un nuevo caso grave de virus del Nilo eleva los contagios a 47 en Andalucía en lo que va de año

El nuevo positivo es un caso grave con enfermedad neuroinvasiva.

Mosquito portador del virus del Nilo

Mosquito portador del virus del Nilo Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Un nuevo positivo en fiebre del Nilo registrado en Dos Hermanas, Sevilla, ha elevado el número de contagiados durante este año 2026 a 47 casos en Andalucía.

La Junta de Andalucía ha informado de que este último contagio es un caso grave que presenta enfermedad neuroinvasiva. De los 47 casos confirmados hasta el momento, 32 han presentado una enfermedad leve y 15 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. Además, desde el comienzo ha fallecido una persona, otra se ha curado sin secuelas y 17 han precisado hospitalización.

Los casos registrados se concentran en las provincias de Sevilla y Huelva. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con diez, seguido de Dos Hermanas con siete, Coria del Río, con seis; La Puebla del Río, con cinco casos cada uno; Aznalcázar y Almensillas, con cuatro casos.

En total, en toda la comunidad hay 27 municipios en alerta por la circulación de este virus incorporando en la lista de localidades afectadas Guillena y Sanlúcar la Mayor.

Recomendaciones para evitar infecciones

Para evitar nuevos contagios y prestando especial atención a las personas vulnerables desde la Consejería se pide adoptar una serie de medidas de protección y prevención.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Además, es muy importante evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.

Los mosquitos del género `Culex´ son los principales vectores de esta enfermedad. Estos insectos se infectan al picar aves que portan el virus, y luego pueden transmitirlo a humanos y otros animales. Aunque la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, en casos graves, especialmente entre personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, la fiebre del Nilo Occidental puede derivar en enfermedades severas como encefalitis o meningitis, que pueden tener consecuencias mortales.

Registradas una veintena de réplicas este miércoles, mientras muchos vecinos pasan la noche en parques y coches en Granada

Gente durmiendo en los parques en Granada

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