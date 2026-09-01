El Gobierno aprueba un paquete de ayudas urgentes con 168 millones para Ceuta

Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una bonificación del 75% a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo adelantó este lunes en su primera entrevista tras las vacaciones de verano.

Se trata de una medida que forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Junto a esta medida, también se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo, que señala que el objetivo es "proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas".

Plan de apoyo a Ceuta

Pedro Sánchez incidió en que el plan de apoyo a Ceuta equivale al 8% del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.

Este plan de ayudas de 168 millones es una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros.

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