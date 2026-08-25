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Muere una mujer de 68 años por el virus del Nilo, la primera víctima de 2026 en Extremadura

Un nuevo caso de virus de Nilo Occidental asciende el número de casos registrados en Extremadura a 24, junto a los otros 52 confirmados en Extremadura.

Un mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental en una imagen de archivo.

Un mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental en una imagen de archivo. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado sobre la primera víctima mortal en la comunidad autónoma este año por el virus del Nilo Occidental. Se trata de una mujer de 68 años que se encontraba ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Además, se ha confirmado un nuevo caso del virus, un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, cuyo ingreso no ha sido necesario. Con este último ascienden a 24 los contagios registrados en la región en 2026, de los cuales tres todavía permanecen hospitalizados, dos de ellos en el Hospital de Don Benito y otro en Mérida.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y hubo cinco muertos.

Desde la dirección del SES se ha advertido a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta ante posibles casos, lo que permitirá incrementar la capacidad diagnóstica, aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Un nuevo caso eleva a 52 los contagiados en Andalucía

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía confirmó el pasado lunes un nuevo caso leve de virus del Nilo (VNO) en Huévar del Aljarafe, Sevilla, lo que conlleva un ascenso a 52 el total de afectados, cuatro de los cuales permanecen ingresados.

Huévar del Aljarafe se suma a los 14 municipios con contagiados por el virus del Nilo en esta comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Sevilla excepto Hinojos, en Huelva. De los 52 confirmados hasta ahora, 36 presentan enfermedad leve y 16 son de carácter neuroinvasivo.

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