Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años, con éxitos como 'Mar adentro' o 'La novia gitana'

El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en películas como 'La novia gitana' y este año 2026 en 'El anfitrión', protagonizada por Willem Dafoe, ha muerto a los 56 años debido a un infarto, indican a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido debutó en el teatro en el año 1990 con la obra Alfons Quart, en la televisión comenzó con un papel en la serie Estació d'enllaç en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película La ciudad de los prodigios.

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), cuenta una larga trayectoria, interpretando a varios personajes de diferentes registros.

Trayectoria de Garrido

El intérprete participó en películas como '4 latas', 'Alatriste', Mar adentro, 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room', con la que ganó una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y estuvo nominado al premio Gaudí al mejor actor secundario, o las más recientes El anfitrión y Balandrau.

Además de series y películas, Garrido fue un habitual del teatro, muy relacionado con el Teatre Lliure de Barcelona, con obras como 'L'Hèroe', 'Molt soroll per no res', 'Casa de nines', 'Glengarry Glen Ross y Dublinesos', entre otras.

L'Acadèmia del Cinema Català ha mostrado su pésame por la pérdida del actor y ha mostrado su apoyo a la familia, amigos y la comunidad cinematográfica.

"La carrera televisiva de Francesc Garrido fue tremendamente prolífica con intervenciones en una veintena de series", indica la academia en el comunicado en su perfil de la red social X.

"Desde la Academia del Cine Catalán nos sumamos al pésame por su pérdida y expresamos nuestro calor a su familia, amistades ya toda la comunidad cinematográfica", añaden en el mensaje.