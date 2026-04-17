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Amenaza con matar a la policía y tirarse por el balcón mientras intentaban detenerle por intimidar a su ex y a su hija en Torrelavega

El hombre ha sido detenido por supuestos delitos de amenazas y quebrantamiento de condena, pues su expareja le había denunciado por amenazas mediante mensajes de audio y se le impuso una prohibición de comunicarse con ella.

Polic&iacute;a Torrelavega

Policía TorrelavegaPolicía

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Paula Hidalgo
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por amenazar a su expareja, con la que tenía prohibido comunicarse, y a la hija que tenían en común, en Torrelavega, Cantabria. Las autoridades se presentaron en su domicilio para detenerle, pero éste se negaba a salir. Mientras llevaban a cabo la negociación para que se entregase pacíficamente, el hombre amenazó repetidas veces con matar a los policías y quitarse la vida, "mostrando en todo momento un alto estado de agitación".

El detenido, ha sido acusado de supuestos delitos de amenazas y quebrantamiento de condena, pues el pasado lunes 13 de abril, su expareja le denunció por amenazas mediante mensajes de audio dirigidos a ella y a la hija en común. Según informa la Policía y recoge Europa Press, la víctima señaló que su ex tenía en vigor una prohibición de comunicarse con ella, algo que pudieron constatar los agentes, por lo que se desplazaron al domicilio del sospechoso.

El momento de la detención

Tras la negativa del hombre de salir pacíficamente de la vivienda, se reforzó el dispositivo con personal especializado y recursos apropiados para este tipo de intervenciones. Y como en un momento dado se asomó al balcón y amenazó con tirarse, también fueron requeridos los Bomberos de Torrelavega.

Finalmente, los agentes lograron acceder al domicilio y detener al hombre sin que nadie resultara herido. En el interior había una mujer que había intentado calmarle y que manifestó que se encontraba bien y no precisaba asistencia.

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