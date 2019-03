Fernando de Pablo, abogado de 'El Cuco' ha asegurado que estos últimos días las acusaciones sobre el se han recrudecido. Pero el se muestra tranquilo porqué ha hecho el trabajo que debe realizar.

El cuenta como más que poner en duda el trabajo que debe realizar, se está poniendo en duda "si yo he aconsejado al menor a que mienta o que no diga nada". Ha este respecto afirma tajantemente que "siempre le he dicho que diga la verdad" porqué en su opinión, a parte de los familiares de Marta "si alguién puede tener interes en que aparezca somos nosotros".

Fernando también ha dicho que 'El Cuco' no sabe donde está el cuerpo y que se ofrece "a que si buscan un polígrafo a sentarme en el".