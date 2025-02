Alfonso Basterra publica su primera novela, escrita desde prisión, y que dedica a su hija Asunta

Ya se sabía que pasaba su tiempo entre libros. Que escribía literatura, no estaba tan claro, aunque sí cartas a la que fue su mujer y madre de su hija o a los creadores de los distintos documentales y series que se han ido realizando en España alrededor del Caso Asunta. Pero sí, el periodista Alfonso Basterra, que lleva en prisión doce años cumpliendo condena por el asesinato de su hija Asunta en 2013, ha publicado su primera novela, 'Cito' y que dedica a la niña.

Desde la editorial Ediciones Vitruvio se sienten un poco abrumados, comentan, por las reacciones ante la publicación. "Nosotros nos vimos sorprendidos por la calidad con la que estaba escrita la novela, por eso la publicamos", resalta el editor, que prefiere que no se comparta su nombre. Así, para la publicación de la novela, se han centrado única y exclusivamente en criterios literarios. De momento no pueden hablar de acogida del libro, pero sí de la "tremenda expectación" mediática y social que ha causado su lanzamiento.

Trabaja en una segunda parte

La comunicación de la editorial con el reo es epistolar, aunque de forma fluida. "Está escribiendo más", adelanta el editor. Es posible que pronto llegue una segunda novela, incide. De momento la recién lanzada ya se puede encontrar en varias librerías, entre ellas en La Casa del Libro, a un precio cerca de los quince euros.

Sobre la dedicatoria a la niña, el editor es claro con su postura: "Es normal que un padre le dedique un libro a su hija". Aclara que la dedicatoria no tiene más contenido que un simple "A mi hija Asunta", sin dedicarle más palabras.

'Cito', una novela de amor y desamor

La novela, de 140 páginas y escrita desde la cárcel de Teixeiro, cuenta "una historia de amor y desamor", explican, a través de un médico de un pueblo situado en Castilla y León, ambientada en el rural en los años 40, "pero con una visión mágica", enmarcándose quizás en un realismo mágico.

"Los personajes están llenos de humanidad, y a la vez, de una magia y un recorrido misterioso que los llena de atractivo", consta en la sinopsis del libro.

Alfonso Basterra seguirá entre libros en prisión

Al experiodista le quedan alrededor de 7 años más en prisión. De momento sigue cumpliendo su pena en segundo grado, el régimen general. Pese a las quejas que este ha presentado, desde el personal del centro penitenciario no valoran la opción de concederle el tercer grado que él ansía. Lo cierto es que la situación de Basterra no ayuda: primero porque no ha admitido el delito ni presenta señales de arrepentimiento; segundo por el revuelo social que podría causar esta concesión de semilibertad; y por su situación familiar, ya que carece de apoyos en el exterior.

Así, de momento al periodista le esperan todavía unos cuantos años en privación de libertad, en los que previsiblemente seguirá rodeado de letras. De hecho, su día a día transita entre el módulo en el que reside y la biblioteca de la propia cárcel.

