Efemérides de hoy 11 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 11 de febrero?

Consulta las efemérides de hoy 11 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El virus Anna Kournikova se propaga por internet

Alberto Zoreda
Publicado:

El 11 de febrero de 2001, el virus informático 'Anna Kournikova' se propaga por Internet en todo el mundo. Este gusano informático contaba con una metodología similar a la de otros 'malwares', como iLoveYou o Melissa, que ya habían actuado en los años previos. El sistema era sencillo, la víctima recibía un correo con el asunto 'Here you have, ;o)' (Aquí tienes) junto con el archivo 'AnnaKournikova.jpg.vbs', el cual nada más clicar se ejecutaba provocando que el mensaje se reenviara a todos los contactos que la persona afectada tuviera en Microsoft Outlook. El virus, en tan solo unas horas, se convirtió en un problema de gran magnitud para cientos de empresas que utilizaban este sistema de mensajería. Las principales regiones afectadas fueron Estados Unidos, Australia y Europa.

El autor detrás del virus fue Jan de Wit, un joven neerlandés, quien tuvo la idea de usar a la tenista rusa como cebo gracias a la extensa popularidad que había ganado por el mundo. Según él, el motivo detrás del diseño del malware era saber si las grandes compañías tecnológicas se habían preocupado en mejorar la ciberseguridad de sus aplicaciones, sobre todo después de que año tras años diferentes softwares maliciosos hubieran generado el caos informático y pérdidas millonarias (como la mencionada Melissa) en todo el mundo.

Un 11 de febrero, pero de 1873, proclaman en España la primera República tras la abdicación de Amadeo de Saboya. Tan solo dos años duró la dinastía de los Saboya, el tercer hijo de Víctor Manuel II, el unificador de Italia, renunció al trono a sabiendas de que la mayoría de la élite política y del pueblo español no le querían en el cargo. Los inicios de la monarquía tampoco fueron los mejores, su principal valedor y quien impulsó su campaña para heredar la corona española, el general Juan Prim, sufrió un atentado contra su vida el día que viajaba a España con el objetivo de ser coronado. Prim moriría el 30 de diciembre, su cadáver fue lo primero que encontró Amadeo al llegar a la capital de España.

Durante su breve reinado tuvo que lidiar con la Guerra de Cuba y la tercera guerra carlista, problemas, entre otros muchos, que le llevaron a desistir y proclamar su renuncia el 11 de febrero de 1873. Esa misma tarde, sin mucha oposición, los republicanos consiguieron su objetivo final: la República.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de febrero?

1869.- Apertura de las Cortes Constituyentes españolas tras el derrocamiento de Isabel II.

1895.- EEUU establece un protectorado sobre las islas Hawái.

1929.- Firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede e Italia, por los que se reconoce la soberanía del Estado Vaticano.

1975.- Margaret Thatcher es elegida presidenta del Partido Conservador británico.

1989.- La estadounidense Barbara Harris, sacerdotisa de la Iglesia Episcopaliana, es ordenada obispo, la primera mujer obispo de la historia.

1990.- Nelson Mandela es liberado por el gobierno sudafricano del presidente F.W. De Klerk tras pasar 27 años en prisión.

2000.- Nueve semanas después de su creación, Londres suspende el ejecutivo autónomo de Irlanda del Norte al no haber comenzado el desarme del IRA (Ejército Republicano Irlandés).

2011.- Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde 1981, entrega el poder a los militares, tras semanas de protestas populares.

2018.- Un avión se estrella en las afueras de Moscú y mueren sus 71 ocupantes.

2020.- La OMS bautiza con el nombre "Covid-19" la enfermedad del coronavirus de Wuhan.

2024.- El papa Francisco canoniza a Mama Antula, primera santa argentina.

¿Quién nació el 11 de febrero?

1909.- Joseph Leo Mankiewicz, cineasta estadounidense.

1925.- Amparo Rivelles, actriz española.

1934.- Mary Quant, diseñadora británica.

1955.- Javier Moro, escritor español.

1963.- José María Bakero, futbolista y entrenador español.

1972.- Steve McManaman, jugador de fútbol británico.

1986.- Gabriel Boric, expresidente de Chile.

¿Quién murió el 11 de febrero?

1650.- René Descartes, filósofo y matemático francés.

1948.- Serguei M. Eisenstein, cineasta soviético.

1962.- Indalecio Prieto, político socialista español.

1976.- Lee J. Cobb, actor estadounidense.

1986.- Frank Herbert, escritor estadounidense, creador de 'Dune'.

1994.- William Conrad, actor estadounidense.

2012.- Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 11 de febrero?

Hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Horóscopo del 11 de febrero

Los nacidos el 11 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 11 de febrero

Hoy, 11 de febrero, se celebra san Pedro de Jesús Maldonado

