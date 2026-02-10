Idaira, la heroína que ha salvado a su vecina del fuego en Sevilla: "Le dije que confiara en mí"

Lo que podía haber sido una tragedia ha terminado en una amistad de por vida. Idaira y Saray vuelven a verse las caras y a fundirse en un abrazo. Gracias a Idaira, la vecina del segundo, Saray, ha podido salvar la vida. Las llamas devoraban su casa, en la mañana de este lunes, cuando desesperada se descolgó por la ventana. "No podía más, me ahogaba con el humo", cuenta.

Fue entonces cuando Idaira apareció como un ángel de la guarda, en la ventana del piso de abajo y, sacando sus brazos, le pidió que se tirara. "Le dije que se soltara, que confiara en mí, que la iba a agarrar", relata. Y así fue. Milagrosamente, la atrapó y la metió hacia el interior. Las dos se dieron un abrazo, temblando. "Yo ya creía que me iba a morir y prefería tirarme que quemarme", dice la rescatada.

De película

Idaira apenas lleva dos meses en el edificio, pero su valentía la ha convertido en la heroína del barrio. "Todo el mundo me para para darme la enhorabuena y felicitarme, pero realmente no lo pensé, me salió así", dice quitándose mérito, y asegura que, desde el primer momento, confío en que podía salvarla, con la fuerza de sus brazos y su pericia. Saray, que ha salido ilesa, solo tiene palabras de agradecimiento. "Se lo voy a estar agradeciendo toda la vida", asegura.

Ninguna de las dos ha sido consciente de la magnitud de lo sucedido hasta que han visto los vídeos que circulan por RRSS. "Es de película", reconocen. Los vecinos que fueron testigos de la escena siguen en shock por el rescate de película. Y todos en el barrio se sienten afortunados de tener una vecina como Idaira.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.